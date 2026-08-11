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В Бишкеке автобус сбил двух подростков на пешеходном переходе

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В Бишкеке утром 11 августа автобус маршрута №153 сбил двух девочек-подростков, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщили в муниципальном предприятии "Бишкекский городской транспорт", ДТП произошло примерно в 09:00 на улице Ю. Фучика.

По предварительной информации, автобус "Isuzu Citiport" двигался по улице Ю. Фучика в северном направлении. Не доезжая до комплекса "Аска-Таш", водитель совершил наезд на двух девочек в возрасте примерно 15–16 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу с востока на запад. После наезда водитель остановил автобус.

На место вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Подростков доставили в детскую больницу №3.

По предварительной информации врачей, тяжёлых телесных повреждений у пострадавших не выявлено.

ДТП зарегистрировано в УПСМ по Бишкеку и страховой компании. В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.


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URL: https://www.vb.kg/460772
Теги:
ДТП, несовершеннолетние, Бишкек, пострадавшие, больница, автобусы
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