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В Бишкеке водителей оштрафовали за вредные выбросы на 22,5 тыс. сомов

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В Бишкеке по итогам рейда по контролю за выбросами автотранспорта составили три протокола. Общая сумма административных штрафов составила 22,5 тыс. сомов.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, рейд провели сотрудники регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Во время проверки специалисты оценивали техническое состояние автомобилей и соответствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух установленным нормативам.

По результатам рейда в отношении нарушителей составили три протокола и наложили административные штрафы на общую сумму 22,5 тыс. сомов.


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URL: https://www.vb.kg/460773
Теги:
Минприродресурсов, транспорт, штраф, экология, Бишкек
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