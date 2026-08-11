В Бишкеке водителей оштрафовали за вредные выбросы на 22,5 тыс. сомов

В Бишкеке по итогам рейда по контролю за выбросами автотранспорта составили три протокола. Общая сумма административных штрафов составила 22,5 тыс. сомов.

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов, экологии и технического надзора, рейд провели сотрудники регионального управления Службы экологического и технического надзора совместно с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения.

Во время проверки специалисты оценивали техническое состояние автомобилей и соответствие выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух установленным нормативам.

По результатам рейда в отношении нарушителей составили три протокола и наложили административные штрафы на общую сумму 22,5 тыс. сомов.