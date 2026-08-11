Учёные Кыргызстана изучат традиции коренных народов Алтая

На территории Алтайского края и Республики Алтай стартовала международная этнографическая экспедиция "Большой Алтай: тюркское наследие - 2026". В этом году в исследовательскую группу вошли учёные из Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и России.

Как сообщили в Научно-образовательном центре алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" Алтайского государственного университета, экспедиция стала самой многонациональной за всю историю проекта.

В течение 10 дней этнографы будут изучать культуру и традиции кумандинцев, челканцев, тубаларов, алтайцев и теленгитов. Исследования пройдут в Алтайском крае, а также северных и центральных районах Республики Алтай.

Основное внимание учёные уделят традиционной культуре, работе ремесленных центров, этнокультурных организаций и музеев, занимающихся сохранением наследия коренных народов Алтая.

"Помимо предгорной зоны Алтайского края, мы охватим исследованием северные и центральные районы Республики Алтай. Акценты будут сделаны на работе ремесленных центров, этнокультурных организациях и музеях, которые сегодня активно занимаются сохранением и развитием традиций коренного населения Алтая", – рассказал руководитель экспедиции, директор Института истории и международных отношений АлтГУ Иван Назаров.

Главная научная цель экспедиции - поиск этнокультурных параллелей между народами Алтая и Центральной Азии. Исследователи намерены проследить сохранившиеся связи в хозяйстве, жилище, одежде, пище, социальных отношениях, терминах родства и верованиях.

Перед началом полевых исследований участники встретились с ректором АлтГУ Сергеем Бочаровым. Он отметил значение экспедиции для изучения истории и культуры тюркских народов и развития международного научного сотрудничества.

Первой точкой маршрута стала община кумандинцев в Бийске. Старейшины познакомили участников с обрядом поклонения огню, провели экскурсию по этноцентру и представили традиционные национальные блюда.

Далее исследователи отправятся в Турочакский район Республики Алтай. Затем экспедиция продолжит работу в Усть-Канском и Усть-Коксинском районах, где учёные займутся изучением и фиксацией традиционной культуры южных алтайцев.

Первая международная этнографическая экспедиция проекта АлтГУ "Тюркский мир "Большого Алтая": единство и многообразие в истории и современности" состоялась в 2021 году в Кыргызстане. В последующие годы исследования проводились на Алтае, в Республике Алтай и Узбекистане.

С 2024 года постоянным соорганизатором экспедиций выступает Горно-Алтайский государственный университет. В этом году проект впервые получил поддержку Алтайского краевого отделения Русского географического общества.

Собранные за время экспедиции материалы планируется использовать для научных публикаций. Фотографии, сделанные во время полевых исследований, станут основой передвижной выставки, которую осенью представят в вузах, музеях и на других площадках.