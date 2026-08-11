Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.47 - 101.47

Российский Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил в Канте

538  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Доме культуры им. А. Тойтоева города Канта состоялся праздничный концерт российского Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Центрального военного округа (ЦВО). Творческий коллектив из России подготовил специальную программу, приуроченную к приближающемуся Дню Военно-воздушных сил РФ.

Зрителями концерта стали более 150 человек - как взрослые, так и самые юные жители города. Для них российские артисты исполнили широкую палитру номеров: от популярных современных военных композиций до классических русских народных песен. Программу гармонично дополнили виртуозные соло на скрипке, балалайке и баяне, а также яркие хореографические постановки с традиционными русскими танцами.

Приезд российского ансамбля в Кант давно стал доброй традицией - коллектив регулярно приезжает с гастролями из РФ и всегда собирает полные залы. Каждое выступление артистов превращается в настоящий большой праздник для местных жителей, которые неизменно встречают армейскую труппу с искренним теплом.

В знак признательности за работу представитель находящейся здесь российской авиабазы "Кант" торжественно вручил коллективу благодарность. Наградой отмечен их значительный вклад в развитие и сохранение русской культуры, а также преемственность традиций и передачу культурного наследия младшим поколениям.

В завершение праздничного вечера гражданский солист ансамбля Даниил Кузнецов дал краткое интервью. Он рассказал об особенностях формирования репертуара, подчеркнул важность регулярных визитов в Кант и поделился творческими планами коллектива на ближайшие выступления.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460775
Теги:
Кант, авиабаза, концерт
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  