Российский Ансамбль песни и пляски ЦВО выступил в Канте

В Доме культуры им. А. Тойтоева города Канта состоялся праздничный концерт российского Ансамбля песни и пляски Краснознамённого Центрального военного округа (ЦВО). Творческий коллектив из России подготовил специальную программу, приуроченную к приближающемуся Дню Военно-воздушных сил РФ.

Зрителями концерта стали более 150 человек - как взрослые, так и самые юные жители города. Для них российские артисты исполнили широкую палитру номеров: от популярных современных военных композиций до классических русских народных песен. Программу гармонично дополнили виртуозные соло на скрипке, балалайке и баяне, а также яркие хореографические постановки с традиционными русскими танцами.

Приезд российского ансамбля в Кант давно стал доброй традицией - коллектив регулярно приезжает с гастролями из РФ и всегда собирает полные залы. Каждое выступление артистов превращается в настоящий большой праздник для местных жителей, которые неизменно встречают армейскую труппу с искренним теплом.

В знак признательности за работу представитель находящейся здесь российской авиабазы "Кант" торжественно вручил коллективу благодарность. Наградой отмечен их значительный вклад в развитие и сохранение русской культуры, а также преемственность традиций и передачу культурного наследия младшим поколениям.

В завершение праздничного вечера гражданский солист ансамбля Даниил Кузнецов дал краткое интервью. Он рассказал об особенностях формирования репертуара, подчеркнул важность регулярных визитов в Кант и поделился творческими планами коллектива на ближайшие выступления.