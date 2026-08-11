Клубы Первой лиги Кыргызстана получили финансовую поддержку

В Кыргызстане состоялась встреча с представителями клубов Первой лиги, в рамках которой обсуждались вопросы поддержки команд и дальнейшего развития отечественного футбола.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков, советник президента КФБ Тимур Курманов и президент Кыргызской профессиональной футбольной лиги Асылбек Кадралиев.

Главным событием встречи стало официальное подписание соглашений с клубами Первой лиги в рамках целевой программы финансовой поддержки Кыргызского футбольного союза.

Программа направлена на обеспечение стабильной работы клубов, повышение их организационного и спортивного потенциала, а также создание условий для дальнейшего развития футбола в стране.

Предполагается, что финансовая поддержка поможет клубам укрепить внутреннюю организацию, улучшить спортивную подготовку команд и обеспечить более стабильное участие в национальных соревнованиях.

В КФБ отмечают, что реализация программы должна способствовать укреплению клубного футбола и созданию более устойчивой системы развития игроков и команд в Кыргызстане.

Подписание соглашений стало очередным шагом по поддержке клубов Первой лиги и повышению общего уровня отечественного футбола.