Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.47 - 101.47

Клубы Первой лиги Кыргызстана получили финансовую поддержку

350  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане состоялась встреча с представителями клубов Первой лиги, в рамках которой обсуждались вопросы поддержки команд и дальнейшего развития отечественного футбола.

В мероприятии приняли участие генеральный секретарь Кыргызского футбольного союза Медербек Сыдыков, советник президента КФБ Тимур Курманов и президент Кыргызской профессиональной футбольной лиги Асылбек Кадралиев.

Главным событием встречи стало официальное подписание соглашений с клубами Первой лиги в рамках целевой программы финансовой поддержки Кыргызского футбольного союза.

Программа направлена на обеспечение стабильной работы клубов, повышение их организационного и спортивного потенциала, а также создание условий для дальнейшего развития футбола в стране.

Предполагается, что финансовая поддержка поможет клубам укрепить внутреннюю организацию, улучшить спортивную подготовку команд и обеспечить более стабильное участие в национальных соревнованиях.

В КФБ отмечают, что реализация программы должна способствовать укреплению клубного футбола и созданию более устойчивой системы развития игроков и команд в Кыргызстане.

Подписание соглашений стало очередным шагом по поддержке клубов Первой лиги и повышению общего уровня отечественного футбола.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460779
Теги:
футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  