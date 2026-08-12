Месси может подать в суд на аргентинские СМИ после похорон отца

Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий "Интер Майами" Лионель Месси может подать в суд на ряд аргентинских средств массовой информации. Об этом сообщил спортивный журналист Фран Касаретто.

По данным источника, поводом для потенциального разбирательства стало систематическое нарушение права семьи футболиста на неприкосновенность частной жизни и распространение некорректных сведений. Поведение представителей прессы вызывало резкое недовольство спортсмена.

"Месси чрезвычайно возмущён действиями отдельных журналистов и папарацци. В настоящее время его юристы изучат возможность подачи исков и принятия других правовых мер в отношении СМИ, допустивших грубое вмешательство в личную жизнь его семьи", - отмечает Касаретто.

Официальные представители Лионеля Месси и представители его юридической команды пока уклоняются от развёрнутых комментариев, однако источника в окружении футболиста подтверждают, что вопрос о судебных исках находится на финальной стадии обсуждения.