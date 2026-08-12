В КР готовятся регулярно проводить трансплантацию костного мозга детям

В Кыргызстане готовятся проводить трансплантацию костного мозга детям на регулярной основе. Необходимая инфраструктура формируется в Национальном центре охраны материнства и детства, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Министр здравоохранения Дамир Осмонов посетил отделение детской онкологии и гематологии НЦОМиД, где Общественный благотворительный фонд "Ас-Сафа" передал Центру современное медицинское оборудование для развития трансплантационной помощи.

НЦОМиД получил аппарат для афереза и систему экстракорпорального фотофереза (ECP) общей стоимостью более 24 млн сомов.

Оборудование позволит расширить возможности лечения детей с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями и будет использоваться в рамках развития программы трансплантации гемопоэтических стволовых клеток.

"Развитие детской онкологии, гематологии и трансплантационной помощи является одним из важных направлений системы здравоохранения. Сегодня мы получаем оборудование, которое создает дополнительные возможности для наших врачей и, самое главное, для наших пациентов. Наша задача - обеспечить детям возможность получать необходимое высокотехнологичное лечение в Кыргызстане, рядом со своими семьями", - отметил Дамир Осмонов.

Заведующий отделением детской онкологии Султан Стамбеков рассказал, что еще несколько лет назад проведение трансплантации костного мозга в Кыргызстане казалось практически недостижимой задачей.

Три года назад специалисты отделения прошли обучение в городе Малатья в Турции. В 2024 году в Кыргызстане провели первую показательную аутологичную трансплантацию костного мозга.

"Раньше мы о трансплантации даже мечтать не могли. Сегодня мы практически собрали весь пазл и находимся на пороге того, чтобы полноценно проводить трансплантацию костного мозга на регулярной основе", - подчеркнул Султан Стамбеков.

По его словам, ежегодно в трансплантации гемопоэтических стволовых клеток нуждаются около 20-30 детей и порядка 90 взрослых пациентов. Стоимость одной такой процедуры за рубежом может достигать 100 тыс. долларов.

Одним из пациентов отделения является 9-летний Салахидин, который находится под наблюдением специалистов НЦОМиД с 2022 года. Недавно с помощью нового оборудования у него провели забор стволовых клеток.

В ближайшее время ребенку планируют провести аутологичную трансплантацию костного мозга. Во время посещения Центра Дамир Осмонов встретился с Салахидином и его отцом и пожелал мальчику успешного лечения и скорейшего восстановления.

Параллельно в НЦОМиД завершается ремонт специализированного блока для проведения трансплантаций костного мозга. На его создание из государственного бюджета выделено 17 млн сомов.

В блоке создаются необходимые условия для пациентов после трансплантации, в том числе предусмотрена круглосуточная фильтрация воздуха через HEPA-фильтры. Завершить ремонт планируется в течение ближайших двух-трех недель.

Кроме того, Центр располагает специализированным холодильным оборудованием, предоставленным спонсорами KFS Food Dream.

Аппарат для афереза предназначен для сбора гемопоэтических стволовых клеток, используемых при аутологичной и аллогенной трансплантации.

Система экстракорпорального фотофереза применяется для специализированной иммуномодулирующей терапии, в том числе при лечении тяжелых осложнений после трансплантации, таких как реакция "трансплантат против хозяина".

Таким образом, в НЦОМиД создается инфраструктура, необходимая для проведения трансплантационного лечения: от сбора и хранения стволовых клеток до самой трансплантации и лечения возможных осложнений.