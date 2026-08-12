В Кыргызстане за три месяца создано почти 39 тыс. новых рабочих мест

В Кыргызстане в январе-марте 2026 года создано 38 891 новое рабочее место, из которых 33 318 являются постоянными. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции.

Больше всего новых рабочих мест создано в Бишкеке - 11 771. В Баткенской области появилось 5 828 рабочих мест, Ошской - 5 113, Джалал-Абадской - 4 426, Чуйской - 3 566, в городе Ош - 3 145.

За первые три месяца 2026 года в Кыргызстан также привлечено 386,8 млн долларов прямых иностранных инвестиций. По данным ведомства, это на 34,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Значительный объем инвестиций приходится на Таласскую, Нарынскую, Чуйскую, Джалал-Абадскую области и Бишкек. Средства направляются в производство, инфраструктуру, торговлю, информационные технологии, финансовые и другие виды услуг.

Кроме того, в январе-июне 2026 года фондами развития регионов освоено 894,1 млн сомов. За счет этих средств профинансировано 245 проектов и создано 186 новых рабочих мест.

По итогам первого полугодия рост промышленного производства отмечен в большинстве регионов страны. Наиболее высокие показатели зафиксированы в Оше - 176,7 процента, Баткенской области - 127,8 процента, Ошской - 122,9 процента, Иссык-Кульской - 122,5 процента и Чуйской - 119,1 процента.

Рост отмечен и по объему инвестиций в основной капитал. В Нарынской области показатель составил 581,7 процента, в Оше - 393,9 процента, Баткенской области - 382,9 процента.

В Кыргызстане также продолжается реализация Программы формирования и развития опорных точек роста в регионах на 2025-2030 годы.

В ее рамках разрабатываются мастер-планы, которые предусматривают определение экономической специализации регионов, оценку инвестиционных возможностей и потребностей в инфраструктуре. При поддержке ПРООН началась разработка мастер-планов Узгена и Канта.

В Минэкономики отметили, что проводимая работа направлена на развитие регионов, создание новых производств и рабочих мест, расширение возможностей для отечественного бизнеса и привлечение инвестиций.