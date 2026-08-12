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В Бишкек приедут известные популяризаторы науки из России

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В Бишкеке с 21 по 23 августа пройдет научно-популярный фестиваль Milmax Science Bishkek 2026. Площадкой мероприятия станет Национальный исторический музей Кыргызской Республики, сообщили организаторы.

В течение трех дней ученые и популяризаторы науки выступят с лекциями, посвященными астрономии, антропологии, медицине и другим направлениям. Программа рассчитана на широкую аудиторию, возрастное ограничение - 12+.

Одним из участников фестиваля станет астроном Владимир Сурдин - кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П.К. Штернберга, доцент физического факультета МГУ и популяризатор науки.

В Бишкек также приедет антрополог Станислав Дробышевский - кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии МГУ, автор научных и научно-популярных книг.

О доказательной медицине расскажет научный журналист, врач-терапевт и токсиколог Алексей Водовозов. Он является членом комиссии РАН по популяризации науки и автором книги "Пациент разумный".

В программе заявлен иллюзионист и менталист Николай Фомушин. Он представит научно-популярное шоу, объединяющее элементы науки и иллюзионного искусства.

Кроме того, в фестивале примет участие астроном Дмитрий Вибе - доктор физико-математических наук, профессор РАН, участник научно-просветительских проектов.

Среди спикеров также врач-невролог, профессор Эдуард Якупов, автор проектов "Неврология и искусство" и "Как спит Россия".

О вопросах питания, здорового образа жизни, молодости и старения расскажут кандидат медицинских наук, врач Иван Киясов и дерматолог-косметолог Гавхар Умарова.

Организатором фестиваля выступает научно-популярный проект Milmax Science, созданный в Казани в 2022 году. Проект проводит лекции, встречи с экспертами, дискуссии и мастер-классы, посвященные естественным и гуманитарным наукам, культуре и искусству.

С 2024 года мероприятия Milmax Science проходят более чем в 10 городах России. По данным организаторов, фестиваль в Бишкеке станет первым мероприятием проекта за пределами России.

После завершения основной программы еще одно мероприятие состоится на Иссык-Куле.

24 августа в 18:30 Станислав Дробышевский прочитает лекцию "Любовь в каменном веке". Она пройдет в селе Кош-Көл Иссык-Кульского района, в коворкинге ololoAkJol.

Основная программа Milmax Science Bishkek 2026 пройдет с 21 по 23 августа в Национальном историческом музее Кыргызской Республики по адресу: Бишкек, проспект Чуй, 203. Билеты можно приобрести как на весь фестиваль, так и на отдельные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/460789
Теги:
Иссык-Кульская область, наука, Россия, Бишкек, Кыргызстан
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