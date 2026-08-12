Россия и Казахстан остаются основными покупателями рыбы из Кыргызстана

За семь месяцев 2026 года Кыргызстан экспортировал 746,7 тонны рыбной продукции. Это составляет 87 процентов от всего объема экспорта за 2025 год, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Для сравнения, за весь 2025 год из страны было экспортировано 857,6 тонны рыбной продукции.

Основными рынками сбыта кыргызстанской рыбной продукции остаются Россия и Казахстан.

В настоящее время экспортом рыбы занимаются девять предприятий. Их продукция поставляется на внешние рынки в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными и фитосанитарными требованиями.

В Минсельхозе отметили, что продолжается работа по развитию рыбного хозяйства, увеличению объемов производства, обеспечению внутреннего рынка и расширению экспортных возможностей.