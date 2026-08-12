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Россия и Казахстан остаются основными покупателями рыбы из Кыргызстана

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За семь месяцев 2026 года Кыргызстан экспортировал 746,7 тонны рыбной продукции. Это составляет 87 процентов от всего объема экспорта за 2025 год, сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Для сравнения, за весь 2025 год из страны было экспортировано 857,6 тонны рыбной продукции.

Основными рынками сбыта кыргызстанской рыбной продукции остаются Россия и Казахстан.

В настоящее время экспортом рыбы занимаются девять предприятий. Их продукция поставляется на внешние рынки в соответствии с установленными ветеринарно-санитарными и фитосанитарными требованиями.

В Минсельхозе отметили, что продолжается работа по развитию рыбного хозяйства, увеличению объемов производства, обеспечению внутреннего рынка и расширению экспортных возможностей.


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URL: https://www.vb.kg/460790
Теги:
Казахстан, Россия, рыбное хозяйство, экспорт, Кыргызстан, Минсельхоз
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