Погода
$ 87.47 - 87.80
€ 100.47 - 101.47

"Дордой" уступил сирийскому клубу и покинул Лигу вызова АФК

327  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Столичный "Дордой" прекратил борьбу в текущем розыгрыше Лиги вызова АФК. В ключевом квалификационном поединке бишкекский клуб сошёлся с сирийским коллективом "Хомс Аль-Фидаа".

Игровое время - включая 90 минут основного регламента и два овертайма - сильнейшего не выявило: финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Судьба путёвки в следующий раунд решалась в затяжной и нервной серии 11-метровых ударов.

В футбольной "лотерее" хладнокровнее оказались гости из Сирии. Бишкекчане уступили в серии пенальти со счётом 7:8 и покинули международный турнир.

Для многократного чемпиона страны этот поединок пополнил копилку ценного международного опыта. Попрощавшись с континентальным кубком, "Дордой" теперь сосредоточит все силы на внутренних соревнованиях - Премьер-лиге и Кубке Кыргызстана.

"Дордой" (Кыргызстан) - "Хомс Аль-Фидаа" (Сирия) - 1:1 (пен. 7:8)

Итог игрового времени: 1:1

Победитель: "Хомс Аль-Фидаа" (по пенальти)

Сирийский клуб проходит дальше по сетке АФК, а столичный коллектив подводит черту под своей международной кампанией этого сезона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460803
Теги:
Дордой, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  