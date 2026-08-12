"Дордой" уступил сирийскому клубу и покинул Лигу вызова АФК

Столичный "Дордой" прекратил борьбу в текущем розыгрыше Лиги вызова АФК. В ключевом квалификационном поединке бишкекский клуб сошёлся с сирийским коллективом "Хомс Аль-Фидаа".

Игровое время - включая 90 минут основного регламента и два овертайма - сильнейшего не выявило: финальный свисток зафиксировал ничью 1:1. Судьба путёвки в следующий раунд решалась в затяжной и нервной серии 11-метровых ударов.

В футбольной "лотерее" хладнокровнее оказались гости из Сирии. Бишкекчане уступили в серии пенальти со счётом 7:8 и покинули международный турнир.

Для многократного чемпиона страны этот поединок пополнил копилку ценного международного опыта. Попрощавшись с континентальным кубком, "Дордой" теперь сосредоточит все силы на внутренних соревнованиях - Премьер-лиге и Кубке Кыргызстана.

"Дордой" (Кыргызстан) - "Хомс Аль-Фидаа" (Сирия) - 1:1 (пен. 7:8)

Итог игрового времени: 1:1

Победитель: "Хомс Аль-Фидаа" (по пенальти)

Сирийский клуб проходит дальше по сетке АФК, а столичный коллектив подводит черту под своей международной кампанией этого сезона.