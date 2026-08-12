Международные организации призвали освободить 95-летнего Ли Ман Хи

В Сеуле представители ряда международных правозащитных и исследовательских организаций выразили обеспокоенность ситуацией со свободой вероисповедания и выражения мнений в Южной Корее. По итогам пресс-конференции участники подписали обращение к правительству страны с призывом освободить из-под стражи 95-летнего председателя религиозного движения "Синчонджи" Ли Ман Хи.

Пресс-конференция состоялась 7 августа в Клубе иностранных корреспондентов в Сеуле. В ней приняли участие представители Human Rights Without Frontiers (HRWF), CAP Liberté de Conscience (CAP LC), Европейского форума за свободу вероисповедания (FOREF), Центра изучения новых религий (CESNUR) и онлайн-журнала Bitter Winter.

Основное внимание участники уделили содержанию пожилых религиозных лидеров под стражей до суда. В частности, обсуждались дела Ли Ман Хи и 83-летней Хакча Хан Мун из Федерации семей за объединение и мир во всем мире.

Представители организаций призвали южнокорейские власти обеспечить соблюдение принципов соразмерности, презумпции невиновности и надлежащей правовой процедуры при рассмотрении подобных дел.

Заместитель директора HRWF Ханс Нот заявил, что речь идет не о защите конкретного религиозного учения или движения, а о равном применении основных прав ко всем гражданам.

Президент CAP Liberté de Conscience Тьерри Валле поднял вопрос о соответствии содержания 95-летнего Ли Ман Хи под стражей международным обязательствам Южной Кореи. Он напомнил, что страна является участницей Международного пакта о гражданских и политических правах и Конвенции против пыток, и заявил о возможности применения альтернативных мер до суда.

Исполнительный директор немецкого отделения FOREF Майкл Лангханс также поставил под сомнение необходимость содержания Ли Ман Хи под стражей. По его мнению, при рассмотрении дела необходимо учитывать гарантированное Конституцией и международным правом право на свободу вероисповедания.

Представители CESNUR Марк Немеш и Массимо Интровинье заявили о возможных последствиях происходящего для религиозных меньшинств как в Южной Корее, так и за ее пределами. Интровинье высказался за применение к Ли Ман Хи более мягкой меры, в частности домашнего ареста, с учетом его возраста и характера предъявленных обвинений.

На конференции также обсуждались другие вопросы, связанные со свободой вероисповедания в Южной Корее. Среди них ситуация вокруг церкви Сегеро в Пусане, отношение к отказу от военной службы по убеждениям, споры вокруг строительства мечети в Тэгу и обеспечение религиозных прав в образовательных учреждениях.

Отдельное внимание участники уделили альтернативной службе для отказавшихся от военной службы по соображениям совести. Представители HRWF считают действующую систему чрезмерно жесткой из-за ее продолжительности и прохождения службы в исправительных учреждениях.

По итогам мероприятия участники призвали власти Южной Кореи обеспечить соблюдение принципов надлежащей правовой процедуры, соразмерности и равной защиты прав независимо от религиозной принадлежности.