Минсельхоз КР дал практические советы фермерам по выращиванию абрикоса

Абрикос остаётся одной из самых ценных и высокодоходных плодовых культур, традиционно выращиваемых в Кыргызстане. Его плоды востребованы как в свежем виде, так и для сушки, шоковой заморозке или промышленной переработки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства КР, поделившаяся агротехническими рекомендациями для отечественных садоводов.

В республике широко распространены местные формы абрикоса, прекрасно адаптированные к региональному климату. Их часто используют в качестве подвоя для прививки перспективных сортов. По данным специалистов, сегодня среди фермеров растёт спрос на такие сорта, как "Приция", "Макадор" и "Румиста". Однако при закладке сада эксперты настоятельно рекомендуют учитывать конкретные климатические условия района и ориентацию на требования рынка.

Эксперты министерства выделили ключевые агротехнологические правила для получения высокого урожая:

Выбор участка: Абрикосовые сады следует закладывать на хорошо освещённых, солнечных участках с качественным дренажем. Застой воды недопустим, а уровень грунтовых вод должен залегать достаточно глубоко. Подготовка почвы: Посадочные ямы размером примерно 60×80 см рекомендуется готовить заранее - в сентябре-октябре. Верхний плодородный слой земли смешивают с органикой и засыпают обратно в яму. Правильная посадка: Для закладки сада важно выбирать саженцы с развитой и здоровой корневой системой. Главное правило при посадке - не заглублять корневую шейку. По окончании работ почву вокруг ствола уплотняют и обильно поливают. Режим полива: Культура требовательна к влаге, но категорически не переносит её переизбытка. Регулярный полив критически важен в фазы цветения, а также во время формирования и активного роста плодов. Схема удобрения: Внесение минеральных и органических веществ зависит от состава почвы. Азотные подкормки традиционно вносят весной для стимуляции роста, а фосфорно-калийные - осенью либо по итогам лабораторного анализа почвы. Формирование кроны: Молодым посадкам требуется правильная обрезка для закладки скелетных ветвей. У взрослых плодоносящих деревьев необходимо ежегодно проводить санитарную чистку - удалять сухие, повреждённые и загущающие крону побеги. Защита сада: Требуется постоянный мониторинг посадок на предмет вредителей и болезней. Поражённые ветви подлежат немедленной вырезке и утилизации с последующей профилактической обработкой. Подготовка к зимовке: Молодые деревья нуждаются в защите от сильных заморозков и грызунов. При сухой осени в обязательном порядке проводят осенний влагозарядковый полив.

В ведомстве также отметили, что осенняя посадка позволяет саженцу укорениться до наступления холодов и быстрее уйти в рост весной. Однако итоговая приживаемость напрямую зависит от качества посадочного материала, погодных факторов и строгого соблюдения агротехники.