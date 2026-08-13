В Кыргызстан не пропустили 28 тонн овощей из Узбекистана из-за отсутствия обязательной маркировки на упаковке. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза.

На фитосанитарном контрольном посту "Кызыл-Кыя автожолу" специалисты проверили груз с 23 тоннами лука и 5 тоннами моркови.

В ходе контроля выяснилось, что на упаковке продукции отсутствовала обязательная маркировка. Ввоз подкарантинной продукции без нее нарушает единые карантинные фитосанитарные требования Евразийского экономического союза.

В связи с выявленным нарушением груз вернули в Узбекистан.