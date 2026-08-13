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Что Китай хочет рассказать Кыргызстану через кино

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- Карыпбай кызы Толгонай
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В Бишкек привезли одни из самых новых китайских фильмов - от кадров реальной жизни космонавтов на орбите до исторических героев и автогонок. На подготовку программы ушло несколько месяцев, а ее авторы говорят, что хотели показать кыргызстанскому зрителю сразу несколько разных сторон Китая.

В Бишкеке 12 августа стартовали Дни китайского кино. Первым зрителям показали "Шэньчжоу-13" - фильм, значительная часть которого была снята непосредственно на орбите участниками китайской космической миссии.

Космонавты Чжай Чжиган, Ван Япин и Е Гуанфу провели на китайской космической станции шесть месяцев и сами снимали происходящее с помощью специально подготовленной камеры формата 8K. Поэтому в фильме можно увидеть не компьютерную реконструкцию, а реальную повседневную жизнь человека в космосе.

Именно эту картину организаторы выбрали для открытия не случайно. По словам директора Культурного центра Китая в Бишкеке Гао Чена, она должна показать одну из сторон сегодняшнего Китая - развитие технологий и космической отрасли.

Но вся программа на этом принципе не строится. Организаторы старались подобрать фильмы разных жанров и эпох, чтобы через несколько историй показать и современный, и исторический Китай.

"Это можно представить как последние достижения китайской индустрии кинематографии и дать кыргызскому народу хороший шанс поближе узнать нашу жизнь, культуру Китая, ее древнюю и современную части", - рассказал директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая (CMG) Ван Бинь.

По его словам, в Бишкек привезли преимущественно совсем новые картины. "Шэньчжоу-13" вышел в Китае в конце прошлого года, а "Пегас-3" и исторический фильм из программы - в первом квартале 2026 года.

При этом подобрать фильмы оказалось только частью работы. Команда из Пекина готовила программу несколько месяцев: необходимо было решить вопросы с правами, переводом, а также выбрать картины, которые могли бы быть понятны и интересны кыргызстанской аудитории.

Одной из таких картин стал исторический экшен о воине-проводнике, которому предстоит провести таинственного человека через пустыню в древний Чанъань. В нем организаторы видят возможность познакомить зрителя не только с китайским жанром боевых искусств, но и с представлениями о долге, свободе и справедливости.

Другую сторону современного китайского кино представляет "Пегас-3" - спортивная комедия о профессиональных автогонках и гонщике Чжан Чи. Картина стала одним из крупнейших китайских кассовых хитов 2026 года.

Разница культур при выборе программы учитывалась, говорит Ван Бинь. По его словам, кыргызстанский и китайский зритель могут по-разному воспринимать одни и те же истории из-за различий в менталитете. Однако кино, считает он, способно работать как понятный обеим сторонам культурный язык.

В Кыргызстане на проект смотрят похожим образом.

"Через кинематограф мы познаем наших соседей, друзей, коллег, партнеров, узнаем об их традициях, обычаях и начинаем друг друга лучше понимать", - сказал директор Департамента кинематографии при Министерстве культуры, информации и молодежной политики КР Талант Бектулебеков.

Он сравнил такой обмен с продолжением Шелкового пути в цифровую эпоху. Если исторически он связывал страны экономически и культурно, то сегодня одним из способов такого взаимодействия становится кинематограф.

Причем движение должно быть в обе стороны. По словам Бектулебекова, в течение года Кыргызстан планирует провести ответные Дни кыргызского кино в Китае - в Пекине и других городах.

Дни китайского кино проходят в рамках международного проекта "Свет и тень Шелкового пути". Организатором выступает Медиакорпорация Китая (China Media Group, CMG) при поддержке Государственного управления кино Китая и кыргызстанских партнеров.


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URL: https://www.vb.kg/460822
Теги:
кино, Китай, культура, Кыргызстан
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