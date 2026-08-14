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Интеграция образования в ЦА - новые возможности в рамках ШОС

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- Светлана Лаптева
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Центральная Азия благодаря своему географическому положению издревле была пространством, где пересекались различные цивилизации, культуры, научные школы и центры просвещения. Сегодня это историческое наследие получает новое содержание: страны региона расширяют сотрудничество в сфере образования и науки, развивают академическую мобильность, совместные исследования и обмен знаниями.

О новых возможностях интеграции образовательного и научного пространства Центральной Азии в рамках Шанхайской организации сотрудничества рассказал начальник управления Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан Фазлиддин Муминов.

По его словам, интеграция образования и науки для Центральной Азии является не только ответом на современные вызовы, но и закономерным продолжением исторического пути региона.

"Интеграция знаний и просвещения в Центральной Азии издревле не знала границ, национальных или этнических ограничений. По Великому шёлковому пути активно обменивались не только разнообразными товарами, но и передовыми идеями, научными открытиями и методами обучения", - отметил Фазлиддин Муминов.

Ярким подтверждением этого, по его мнению, служат учение "Авесты" о "благих мыслях, благих словах, благих делах", а также согдийская и бактрийская культуры - первые ростки интеграции образования и знаний на этой земле.

Историческая эпоха Восточного Ренессанса также стала важным этапом развития региона. Благодаря языковой, духовной и политической общности Центральная Азия превратилась в один из мировых центров науки и образования.

Особое место в истории региона занимают просветители - джадиды, которые в период царского завоевания и последующих сложных геополитических условий выступали за модернизацию образования и восстановление региональной общности.

"Светлая память о них и их идеи по-прежнему живут в сердцах народов региона. Эта светлая и вечная память свидетельствует о том, что интеграция образования в Центральной Азии имеет глубокие генетические и культурные корни", - подчеркнул Муминов.

По его словам, современные процессы, происходящие в рамках ШОС и находящие отражение в системе высшего образования, являются логичным продолжением этих исторических традиций.

От общего наследия - к общему пространству развития

Сегодня вопросы регионального взаимодействия приобретают особую актуальность. Центральная Азия постепенно укрепляет координацию и выстраивает общие подходы к развитию экономики, науки, образования и человеческого капитала.

Как отметил Муминов, глава Узбекистана на встрече руководителей государств Центральной Азии и Азербайджана подчеркнул, что прежде разобщённая Центральная Азия сегодня сплачивается вокруг общих целей развития.

"Сложная и непредсказуемая международная обстановка требует от нас новой решимости, твёрдой воли и ещё более тесной координации", - привёл он слова главы государства.

В этом контексте особое значение приобретает присоединение Азербайджана к формату Консультативных встреч. По мнению Муминова, это выводит взаимодействие на качественно новый - макрорегиональный - уровень и создаёт историческую возможность для формирования единого пространства развития и процветания, объединяющего Центральную Азию, Южный Кавказ и Афганистан.

На этом фоне образование и наука становятся одним из ключевых инструментов регионального сближения.

Современная академическая открытость и образовательные реформы вновь способствуют превращению Центральной Азии в один из глобальных центров науки и интеллектуального развития. Стремительная трансформация геополитических и социально-экономических процессов меняет роль науки, образования и интеллектуальных ресурсов в мире.

Сегодня ШОС является не только площадкой политического и экономического диалога, но и пространством научно-технологического сотрудничества, способного способствовать устойчивому развитию, технологической независимости и инновационному подъёму государств региона.

"Образование и инновации в рамках ШОС выступают в качестве ведущей движущей силы развития человеческого капитала и обеспечения мира и стабильности. Многостороннее сотрудничество в сфере высшего образования и науки признаётся новым этапом укрепления межрегиональных связей", - отметил Фазлиддин Муминов.

"Наша общая сила - в единстве"

Одной из основ дальнейшего развития сотрудничества Муминов считает укрепление доверия между государствами и создание условий для совместного развития.

"Наша общая сила - в единстве, взаимном доверии и твёрдой приверженности совместному созиданию", - сказал он.

По его мнению, исходя из этого принципа необходимо реализовать несколько стратегических задач.

В первую очередь речь идёт о превращении Центральной Азии в глобально конкурентоспособный инновационный центр в сферах образования, науки, цифровых технологий и больших данных.

Второе направление - формирование в самом сердце Евразии пространства устойчивого развития, прочной взаимосвязанности и добрососедства.

Третья задача заключается в дальнейшем укреплении статуса региона как международного субъекта и углублении практического сотрудничества в рамках межгосударственных организаций и форматов "Центральная Азия плюс".

Именно в этом контексте формирование единого научного и образовательного пространства на площадке ШОС приобретает особое значение.

Повышение академической мобильности, взаимное признание квалификаций и документов об образовании, расширение совместных исследовательских проектов могут стать важной опорой для укрепления стабильности и увеличения интеллектуального потенциала государств - членов организации.

Академическая мобильность и единое образовательное пространство

Общность в сфере образования и науки, считает Муминов, является прочным фундаментом гуманитарного сотрудничества.

Развитие образовательных связей способно укреплять не только профессиональные контакты, но и взаимопонимание между народами.

"Качественное изменение содержания работы в гуманитарной сфере ещё больше укрепит чувства единства, солидарности и взаимопонимания между нашими народами и станет надёжным мостом, обеспечивающим бережную передачу будущим поколениям высших ценностей "шанхайского духа"", - подчеркнул он.

Важную роль в этом процессе играет расширение сети Университета ШОС.

Такое сотрудничество способствует внедрению мировых стандартов в систему высшего образования региона, развитию студенческого обмена и формированию нового сообщества учёных и специалистов.

Речь идёт о поколении профессионалов, которые смогут совместно работать над решением сложных задач регионального уровня - от технологического развития и цифровизации до экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов.

"Именно интеграция в сфере образования в полной мере отвечает общим долгосрочным интересам народов Центральной Азии", - отметил Муминов.

Благодаря платформе ШОС высшие учебные заведения получают возможность совместно использовать потенциал цифрового образования и искусственного интеллекта, обмениваться опытом и ресурсами в сфере науки и технологий.

Это, по его словам, является важным условием экономического роста и повышения конкурентоспособности государств.

Образование как фактор стабильности

Поддержка образовательных инициатив в регионе имеет значение не только для развития университетов и научных центров. Она становится фактором укрепления геополитической стабильности и культурного диалога.

Отдельное место в региональной повестке занимают вопросы охраны окружающей среды, внедрения "зелёных" технологий и обеспечения экологической безопасности.

Для Центральной Азии эти направления имеют особое значение, поскольку экологические проблемы напрямую связаны с экономическим развитием и качеством жизни населения.

Обмен знаниями между молодёжью и исследователями способен одновременно развивать науку и укреплять традиционные связи дружбы и взаимного доверия между народами региона.

"Поддержка образовательных инициатив в регионе является наиболее эффективным фактором укрепления геополитической стабильности и культурного диалога", - подчеркнул Муминов.

Новые образовательные инициативы в рамках ШОС уже помогают вузам Центральной Азии укреплять свои позиции в глобальном академическом пространстве.

Совместные образовательные программы и гранты дают талантливой молодёжи возможность получать качественное образование как в своих странах, так и в государствах-партнёрах.

Узбекистан: развитие науки и человеческого капитала

В Узбекистане развитие науки, технологий и инноваций в последние годы определено одним из важнейших приоритетов государственной политики.

По инициативе главы государства последовательно реализуются системные реформы, направленные на формирование современной инновационной экономики, основанной на знаниях, научных исследованиях и технологическом предпринимательстве.

"Практические результаты этих преобразований и достигнутые значимые рубежи находят отражение в весомых цифрах и конкретных показателях", - отметил Фазлиддин Муминов.

Только в 2025 году в стране была проведена масштабная работа по развитию человеческого капитала и вовлечению молодёжи в научную деятельность.

Более 250 молодых учёных прошли стажировки и практическую подготовку в ведущих зарубежных научных центрах. Для послевузовского образования было выделено 5 250 квот по программам PhD и DSc.

Кроме того, программами молодёжных технопарков было охвачено свыше 50 тысяч молодых новаторов.

Международным признанием этих реформ стало укрепление позиций Узбекистана в Глобальном инновационном индексе: страна заняла 79-е место среди 139 государств.

От деклараций - к практическим проектам

По словам Муминова, сегодня пространство ШОС постепенно переходит от декларативных заявлений к конкретным проектам и стратегическим инициативам.

На 10-м Совещании министров образования государств - членов ШОС, состоявшемся 16 июня 2026 года в Беларуси, центральной темой стала идея укрепления взаимного доверия через образование, а также расширения пространства сотрудничества и знаний.

На форуме в центре внимания государств-членов были инициативы, выдвинутые министром высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан К. Шариповым, и опыт страны по расширению охвата образованием.

Вместе с тем на 10-м Совещании руководителей министерств науки и техники государств - членов ШОС, состоявшемся 22 мая 2026 года в Бишкеке, были всесторонне обсуждены вопросы расширения инновационного сотрудничества.

В 2025 году Министерство высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан совместно с профильными организациями государств - членов ШОС объявило международный конкурс совместных научных проектов.

Конкурс предусматривал проведение прикладных и инновационных исследований совместно с партнёрами из России, Беларуси, Казахстана, Китая и Пакистана.

Он вызвал большой интерес научного сообщества и привлёк множество заявок.

"Сегодня пространство ШОС превращается в площадку конкретных практических проектов и стратегических инициатив", - подчеркнул Муминов.

Молодые учёные и академическая мобильность

Ещё одним важным инструментом укрепления человеческого капитала в пространстве ШОС является академическая мобильность.

Только за последние годы Агентством инновационного развития были организованы научные стажировки более 140 молодых исследователей и специалистов в ведущих научно-образовательных центрах Китая, России, Казахстана и Индии.

"Это становится прочным механизмом долгосрочного сотрудничества и подготовки нового поколения учёных", - отметил представитель Министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.

Академические обмены дают молодым специалистам возможность знакомиться с новыми научными школами, технологиями и методиками исследований, а также устанавливать профессиональные связи, которые в дальнейшем могут перерасти в совместные проекты.

В преддверии 25-летия Шанхайской организации сотрудничества и Бишкекского саммита экспертное сообщество, подводя итоги деятельности организации, признаёт гуманитарное и образовательное сотрудничество одним из наиболее жизнеспособных направлений её работы.

Одним из крупнейших достижений ШОС за четверть века Муминов называет обеспечение непрерывности диалога между государствами с различными политическими и культурными взглядами.

Сегодня понятие безопасности также значительно расширилось. Оно уже не ограничивается военными или пограничными факторами, а включает цифровое развитие, искусственный интеллект, экологию и развитие человеческого капитала.

"Для организации, объединяющей почти 40 процентов населения мира и огромные интеллектуальные ресурсы, интеграция в сфере образования является единственно верным путём сохранения стабильности в условиях геополитической конкуренции", - считает Муминов.

"100 будущих инноваторов ШОС"

В этом контексте особое значение приобретает работа с молодёжью.

В Ташкенте в рамках международного фестиваля "Инженеры будущего" был проведён международный конкурс "100 будущих инноваторов ШОС" среди молодёжи государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.

Подобные мероприятия объединяют студентов, молодых учёных, инженерные и технологические команды.

Они становятся площадкой для обмена идеями, поиска партнёров и развития совместных проектов, одновременно укрепляя молодёжную дипломатию и технологическое лидерство в пространстве ШОС.

Центральная Азия как единое научное пространство

В соответствии с итоговыми документами и декларациями Совета глав государств ШОС и совещаний профильных министров интеграция образования и науки в Центральной Азии и более широком пространстве ШОС рассматривается уже не как обычное сотрудничество между отдельными учреждениями.

Речь идёт о долгосрочной стратегической инвестиции в устойчивое развитие региона.

"Интеграция образования и науки в Центральной Азии и более широком пространстве ШОС признаётся не обычным сотрудничеством между учреждениями, а наиболее разумной стратегической инвестицией, обеспечивающей устойчивое развитие, мир, добрососедство и конкурентоспособность региона", - отметил Фазлиддин Муминов.

В перспективе особую роль в этом процессе будут играть цифровые экосистемы, искусственный интеллект, совместные научные платформы и новые образовательные технологии.

Современные цифровые инструменты позволяют студентам, преподавателям и исследователям из разных стран работать над общими проектами независимо от расстояния. Это открывает дополнительные возможности для вузов и научных центров Центральной Азии.

Не менее важным направлением остаётся развитие "зелёной" науки, экологических технологий и совместных исследований в сфере окружающей среды.

Для государств региона сотрудничество в этих направлениях может стать важным элементом ответа на общие вызовы и одновременно создать новые возможности для технологического развития.

В конечном счёте интеграция образования и науки должна способствовать не только повышению качества подготовки специалистов, но и формированию нового поколения граждан Центральной Азии - открытых к сотрудничеству, обладающих современными знаниями и готовых совместно искать ответы на общие вызовы.

Совместные цифровые экосистемы, инициативы в области "зелёной" науки и академический диалог между молодёжью могут сыграть решающую роль в превращении пространства ШОС в мощный двигатель глобального развития и инноваций.

Как считает Фазлиддин Муминов, у Центральной Азии сегодня есть возможность вновь подтвердить свою историческую роль пространства, где знания не разделяют, а объединяют народы.

И именно образование и наука способны стать тем фундаментом, на котором будет строиться новое качество регионального сотрудничества - основанное на доверии, взаимном уважении, инновациях и совместном созидании.


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URL: https://www.vb.kg/460823
Теги:
ШОС, Кыргызстан
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