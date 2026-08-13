Погода
$ 87.37 - 87.78
€ 100.47 - 101.47

В Бишкеке нашли пассажира, размахивавшего предметом, похожим на пистолет

685  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке сотрудники УПСМ установили водителя и пассажира автомобиля после появления в соцсетях видео, на котором один из них достает из люка предмет, внешне похожий на пистолет. Водитель при этом грубо нарушает правила дорожного движения.

Водителя и пассажира доставили в УВД Октябрьского района для принятия соответствующих мер. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

В отношении водителя составили протокол о правонарушении.

В УПСМ отметили, что даже если показанный на видео предмет является игрушечным оружием, демонстрация его в общественном месте может вызвать панику среди окружающих.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/460824
Теги:
оружие, Бишкек, автомобили, пистолет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  