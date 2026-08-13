В Бишкеке нашли пассажира, размахивавшего предметом, похожим на пистолет

В Бишкеке сотрудники УПСМ установили водителя и пассажира автомобиля после появления в соцсетях видео, на котором один из них достает из люка предмет, внешне похожий на пистолет. Водитель при этом грубо нарушает правила дорожного движения.

Водителя и пассажира доставили в УВД Октябрьского района для принятия соответствующих мер. Автомобиль водворили на штрафстоянку.

В отношении водителя составили протокол о правонарушении.

В УПСМ отметили, что даже если показанный на видео предмет является игрушечным оружием, демонстрация его в общественном месте может вызвать панику среди окружающих.