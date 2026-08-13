Пилота Air India проверяют на наркотики после опасного снижения самолета

В Индии расследуют инцидент с самолетом Air India, который вскоре после вылета из Таиланда резко потерял около 90 метров высоты. В результате пострадали 24 пассажира и члена экипажа. Об этом сообщает AP News со ссылкой на Министерство гражданской авиации Индии.

Инцидент произошел 4 августа на рейсе Пхукет - Нью-Дели. На борту Airbus A320 находились 137 пассажиров, в том числе трое младенцев, а также восемь членов экипажа. После резкой потери высоты самолет удалось стабилизировать, позднее он благополучно приземлился в Нью-Дели.

После посадки оба пилота прошли обязательное обследование на наличие психоактивных веществ. По данным министерства, первоначальный результат анализа капитана требует дополнительного лабораторного подтверждения.

Ранее индийские СМИ сообщили, что повторный анализ капитана мог показать наличие марихуаны. Однако официально окончательный результат теста пока не подтвержден.

На время расследования обоих пилотов отстранили от полетов. Информация о результатах проверки капитана на наркотики должна войти в итоговый отчет о расследовании.

Причины резкой потери высоты устанавливает индийское Бюро по расследованию авиационных происшествий (AAIB). Специалисты изучают полетные данные, системы самолета, сведения о его техническом обслуживании и эксплуатации, медицинскую информацию, а также проводят опросы.

В расследовании также участвуют французское Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) и производитель самолета Airbus. Они оказывают индийским специалистам техническую помощь.