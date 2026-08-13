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В Бишкеке провели рейд по выявлению незаконного детского труда

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На рынках Бишкека во время профилактического рейда выявили 45 несовершеннолетних, которые помогали своим родителям. Нарушений законодательства по итогам проверки не установлено. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Рейд "Подросток - труд" провели сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Бишкека совместно с представителями Института Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики и Управления социального развития.

Специалисты проверяли условия труда несовершеннолетних, соблюдение их права на образование и другие предусмотренные законодательством гарантии. Особое внимание уделялось выявлению случаев незаконного привлечения детей к тяжелым и опасным видам труда.

На территории рынков были выявлены 45 несовершеннолетних, помогавших родителям. С их родителями провели профилактические и разъяснительные беседы.

Кроме того, сотрудники ИДН разъяснили родителям и работодателям требования законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей.

По данным ГУВД, в ходе проверок фактов нарушения законодательства не выявлено.


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URL: https://www.vb.kg/460829
Теги:
несовершеннолетние, рейд, рынок, Бишкек, милиция
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