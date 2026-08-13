В Бишкеке провели рейд по выявлению незаконного детского труда

На рынках Бишкека во время профилактического рейда выявили 45 несовершеннолетних, которые помогали своим родителям. Нарушений законодательства по итогам проверки не установлено. Об этом сообщили в ГУВД столицы.

Рейд "Подросток - труд" провели сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних ГУВД Бишкека совместно с представителями Института Акыйкатчы (Омбудсмена) Кыргызской Республики и Управления социального развития.

Специалисты проверяли условия труда несовершеннолетних, соблюдение их права на образование и другие предусмотренные законодательством гарантии. Особое внимание уделялось выявлению случаев незаконного привлечения детей к тяжелым и опасным видам труда.

На территории рынков были выявлены 45 несовершеннолетних, помогавших родителям. С их родителями провели профилактические и разъяснительные беседы.

Кроме того, сотрудники ИДН разъяснили родителям и работодателям требования законодательства в сфере защиты прав и законных интересов детей.

По данным ГУВД, в ходе проверок фактов нарушения законодательства не выявлено.