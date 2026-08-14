Почему на Иссык-Куле "зависает" 4G и что изменится с развитием региона

Туристы на Иссык-Куле всё чаще жалуются на мобильный интернет: сеть то пропадает, то появляется, работает слишком медленно, а соединение постоянно прерывается. При этом официальная статистика показывает, что мобильная связь охватывает практически все населённые пункты области. VB.KG разобрался, где на Иссык-Куле есть связь, почему даже при наличии 4G интернет может работать нестабильно и что планируется сделать с мобильной инфраструктурой на фоне роста турпотока и развития транспортного узла региона.

Летом Иссык-Куль традиционно становится одним из самых загруженных туристических регионов Кыргызстана. Вместе с количеством отдыхающих растёт и нагрузка на мобильные сети: туристы фотографируют, снимают видео, пользуются навигаторами, вызывают такси, оплачивают услуги онлайн и постоянно остаются на связи с близкими.

Но именно в разгар сезона многие отдыхающие сталкиваются с одной и той же проблемой: телефон показывает сеть, однако интернет работает крайне медленно. В других местах сигнал может полностью исчезать, а затем появляться снова.

Кто-то из туристов в такой ситуации покупает местную SIM-карту, рассчитывая, что связь будет стабильнее. Но это помогает не всегда: качество интернета зависит не только от оператора, но и от конкретной локации, загруженности базовой станции, рельефа местности и технических возможностей сети.

При этом говорить о том, что на Иссык-Куле мобильной связи "нет", было бы неправильно.

Связь есть почти везде

По официальным данным Службы по регулированию и надзору в отрасли связи при Министерстве цифрового развития, на конец I квартала 2026 года мобильная связь отсутствовала лишь в 13 из 2 236 населённых пунктов Кыргызстана. Сетью 4G были охвачены 2 219 населённых пунктов, или 99,2% от их общего числа.

2G работала в 2 223 населённых пунктах - это 99,4%; 3G была доступна в 2 196 населённых пунктах, или 98,2%.

Кстати: Полное покрытие всеми тремя стандартами - 2G, 3G и 4G - обеспечено в Чуйской и Таласской областях.

На Иссык-Куле ситуация несколько сложнее.

В области насчитывается 212 населённых пунктов. Из них в семи мобильной связи пока нет. При этом 4G доступна в 203 населённых пунктах, 3G - в 194, а 2G - в 205.

То есть подавляющее большинство населённых пунктов области формально уже имеет доступ к мобильному интернету. Однако наличие покрытия ещё не означает, что пользователь в конкретной точке получит высокую скорость и стабильное соединение.

Именно здесь и возникает разница между картой покрытия и реальным пользовательским опытом.

Почему телефон показывает 4G, а интернет почти не работает?

Одна из главных причин - нагрузка на сеть.

Летом население курортных зон Иссык-Куля резко увеличивается за счёт приезжих. Одновременно тысячи людей начинают пользоваться мобильным интернетом в одних и тех же местах. Базовая станция при этом может продолжать транслировать сигнал 4G, однако большое количество подключённых пользователей существенно снижает фактическую скорость передачи данных.

Иными словами, значок 4G на экране означает лишь то, что телефон подключён к сети соответствующего стандарта, но он не гарантирует высокой скорости интернета.

На качество связи также влияют расстояние до базовой станции, особенности рельефа, наличие obstacles (преград), расположение населённого пункта и туристической зоны. Особенно это актуально для горных ущелий и удалённых участков побережья, где обеспечить стабильное покрытие сложнее всего.

Где на Иссык-Куле связь пока отсутствует?

По данным на конец I квартала 2026 года, полностью без мобильной связи остаются семь населённых пунктов Иссык-Кульской области. В остальных населённых пунктах связь в том или ином формате присутствует.

Для туристов это означает, что при поездках в отдалённые районы рассчитывать исключительно на мобильный интернет не всегда безопасно. Особенно это касается горных маршрутов, ущелий и участков, удалённых от основных населённых пунктов.

При этом государство уже началó использовать альтернативные технологии там, где прокладка наземной инфраструктуры затруднена. Так, в мае 2026 года высокогорное село Энильчек в Иссык-Кульской области подключили к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink. Ранее школа в этом селе не имела доступа к глобальной сети из-за сложного географического положения и отсутствия наземных коммуникаций.

Это показывает, что развитие связи на самых удалённых территориях может идти не только через строительство новых базовых станций, но и с использованием спутниковых технологий.

Какие операторы усиливают сеть?

На Иссык-Куле инфраструктуру активно развивают мобильные операторы.

Например, Beeline в преддверии туристического сезона сообщил о запуске около 40 новых базовых станций на направлении Бишкек - Балыкчы и на побережье Иссык-Куля. Улучшения коснулись, в частности, Балыкчы, Каракола, Чолпон-Аты, Боомского ущелья и ряда населённых пунктов вокруг озера.

Позже компания сообщила о дальнейшем расширении сети в области. Новые объекты появились в районе Семёновского ущелья, а также в сёлах Орнок, Чок-Тал, Кожояр и Фрунзе. Всего на Иссык-Куле, по данным оператора, уже было запущено около 40 новых объектов, и их количество продолжает расти. В конце июня Beeline также заявил о продолжающемся масштабном расширении покрытия в Иссык-Кульской области, отдельно отметив актуальность таких работ в пик туристического сезона.

При этом один оператор не способен решить проблему связи во всех точках области. Для полноценного покрытия требуется развитие инфраструктуры всех сетей и постоянное увеличение их пропускной способности.

Поможет ли туристу местная SIM-карта?

Местная SIM-карта действительно может оказаться полезной, особенно если человек приезжает в Кыргызстан из другой страны и хочет избежать дорогого роуминга. Но покупка SIM-карты другого оператора не гарантирует автоматически быстрый интернет.

Если в конкретном месте перегружена базовая станция или сигнал слаб из-за рельефа местности, смена SIM-карты проблему не решит.

Совет: Туристам, которые собираются путешествовать не только по курортным городам, но и по ущельям, горам и удалённым сёлам, разумно заранее скачать офлайн-карты и необходимые документы, а важные контакты сохранить в памяти телефона.

Тем, кто работает удалённо, путешествует на автомобиле или отправляется в горные районы, желательно иметь возможность пользоваться несколькими каналами связи.

Почему вопрос интернета становится стратегическим

Иссык-Куль постепенно меняется. Регион перестаёт быть исключительно сезонным курортом.

14 июня 2026 года началось строительство железнодорожной линии Балыкчы - Тамчы - Чолпон-Ата протяжённостью около 86 километров. Проект предусматривает соединение железной дороги с международным аэропортом "Иссык-Куль", что должно создать на побережье современный мультимодальный транспортный узел.

Это означает рост требований не только к дорогам, железнодорожной инфраструктуре и аэропорту, но и к цифре. Чем больше людей будет перемещаться через регион, тем выше станет потребность в стабильной мобильной связи.

Для современного туриста интернет - это уже не дополнительная услуга. Через смартфон он бронирует жильё, покупает билеты, вызывает транспорт, оплачивает покупки, пользуется картами, связывается с семьёй и получает информацию о маршруте.

Для бизнеса связь ещё важнее. От неё зависят банковские операции, логистика, работа гостиниц, ресторанов, туристических компаний и сервисов. Поэтому развитие транспортного и логистического потенциала Иссык-Куля неизбежно повышает требования и к телекоммуникационной инфраструктуре.

От 4G - к 5G

Вопрос теперь заключается не только в том, чтобы обеспечить связь там, где её ещё нет. Следующая задача - повысить качество и пропускную способность сети там, где пользователей становится всё больше.

В Министерстве цифрового развития ранее указывали на планы по внедрению технологии 5G. В частности, регулятор сообщал о проведении тестовых испытаний 5G в диапазоне 3400–3750 МГц и о намерении реализовать коммерчески привлекательный радиочастотный ресурс через торги для внедрения технологии пятого поколения.

При этом важно понимать: 5G не является панацеей от всех проблем покрытия. Новая технология прежде всего способна обеспечить большую пропускную способность, более высокие скорости и меньшую задержку там, где соответствующая инфраструктура уже построена. Для удалённых же районов по-прежнему будут необходимы базовые станции, транспортные каналы, оптоволоконные линии и другие традиционные решения.

О массовом внедрении 6G в Кыргызстане говорить пока преждевременно. Сегодня актуальная задача для страны - обеспечить качественное покрытие и стабильную работу существующих сетей, и лишь затем переходить на следующий технологический уровень.

Государство усиливает контроль за качеством связи

Вопрос качества мобильной связи постепенно становится отдельным направлением государственной политики.

Служба по регулированию и надзору в отрасли связи ранее приобрела современные измерительные комплексы, позволяющие проверять качество мобильных сетей разных стандартов - от 2G до 5G. С их помощью можно определять территории с плохим покрытием и выявлять проблемы со связью.

Кроме того, в 2026 году Кабинет министров определил национальных операторов телекоммуникаций Кыргызстана, в число которых вошли "Акнет", "Альфа Телеком", "Кыргызтелеком", "Скай Мобайл" и "ЭлКат". Целями этого решения названы укрепление информационного суверенитета и устойчивое развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Что в итоге получит турист?

Сегодня ситуация на Иссык-Куле выглядит неоднозначно.

С одной стороны, официальные цифры показывают практически полное покрытие населённых пунктов мобильной связью, а операторы продолжают устанавливать новые базовые станции и модернизировать существующие.

С другой - туристический сезон наглядно демонстрирует, что самого факта наличия 4G уже недостаточно.

Когда на одном участке побережья одновременно находятся тысячи отдыхающих, сеть должна выдерживать совершенно иную нагрузку. А когда к туристическому потоку добавятся новые железнодорожные маршруты, аэропорт, растущая логистика и новые объекты вдоль побережья, требования к связи станут ещё выше.

Поэтому для Иссык-Куля вопрос сегодня звучит уже не как "есть ли здесь интернет?", а как "насколько он быстрый, стабильный и способный выдержать растущий поток людей?".

Развитие мобильной инфраструктуры становится такой же неотъемлемой частью туристического и транспортного комплекса, как дороги, железная дорога, аэропорт и гостиницы.

Пока же туристам, отправляющимся в удалённые районы Иссык-Куля, стоит учитывать особенности местности: заранее загружать карты, иметь заряженный телефон и не рассчитывать на то, что значок 4G на экране в любой точке гарантирует стабильный и быстрый интернет.