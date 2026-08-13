В Араванском районе двух чиновников задержали по делу о взятке

В Араванском районе Ошской области задержали ответственного секретаря и заместителя главы Тоо-Моюнского айыл аймагы по подозрению в вымогательстве взятки. Об этом сообщили в ГКНБ.

По данным ведомства, уголовное дело возбуждено по статье 343 "Вымогательство взятки" УК Кыргызской Республики.

Должностные лица требовали деньги за положительное решение вопроса, связанного с переносом имеющейся конструкции с одного земельного участка на другой.

12 августа ответственного секретаря Тоо-Моюнского айыл аймагы Г.у.А. задержали с поличным при получении денежных средств в особо крупном размере. Также задержан заместитель главы айыл аймагы И.М.А., которого следствие считает причастным к преступлению.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к преступлению.