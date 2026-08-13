ШОС и водная дипломатия: на пути к общим интересам

10-12 августа 2026 года в Ташкенте состоялся трехдневный региональный тренинг на тему "Внедрение водосберегающих технологий орошения и цифровых решений в водном хозяйстве Центральной Азии в условиях изменения климата".

В нем приняли участие специалисты водного хозяйства из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Тренинг был организован по инициативе Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан в рамках реализации Национального проекта по управлению водными ресурсами в Узбекистане и проекта Blue Peace Central Asia (BPCA) на базе "Школы водников".

- Основная цель мероприятия заключалась в повышении профессионального потенциала специалистов водного хозяйства стран Центральной Азии, расширении взаимного обмена опытом, укреплении практического сотрудничества в области эффективного использования водных ресурсов, внедрения современных водосберегающих технологий и цифровизации отрасли, а также в ознакомлении с передовыми решениями, применяемыми в Узбекистане, - поделился своим мнением с VB.KG о значении этой встречи и об усилиях представителей государств-членов ШОС для поиска практических решений вопросов, связанных с водными ресурсами, первый заместитель министра водного хозяйства Республики Узбекистан Закир Ишпулатов.

По его мнению, превращение воды из объекта конкуренции в фактор сотрудничества - важное условие региональной стабильности. Это не просто природный ресурс, а стратегический фактор, определяющий продовольственную и энергетическую безопасность стран, их экономическое развитие, экологическую устойчивость и благосостояние населения.

"Узбекистан подходит к водной дипломатии не просто как к инструменту внешней политики, а как к логическому продолжению широкомасштабных реформ, проводимых внутри страны. Ведь для продвижения в региональном диалоге идеи эффективного использования воды каждому государству необходимо, прежде всего, сократить потери воды на своей территории и сформировать современную систему управления.

В послании Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Олий Мажлису и народу нашей страны также было подчеркнуто, что дефицит воды становится все более актуальной проблемой мирового масштаба, и потому рациональное водопользование с первых же дней реформ было возведено в ранг государственной политики.

В современных условиях возрастает потребность в политическом диалоге и практическом сотрудничестве, направленном на рациональное, справедливое и взаимовыгодное использование трансграничных рек и общих водных источников. Иными словами, ощущается необходимость в водной дипломатии - в превращении воды из источника конфликтов в инструмент сотрудничества, объединяющий государства.

В учредительных документах Шанхайской организации сотрудничества рациональное использование природных ресурсов, в том числе водных, охрана окружающей среды и реализация совместных экологических программ определены в качестве основных направлений сотрудничества. Таким образом, водный вопрос - это не тема, добавленная в повестку дня ШОС позднее, а одно из изначальных приоритетных направлений деятельности организации.

В последние годы политические и правовые основы данного направления были дополнительно укреплены. В Душанбинской и Самаркандской декларациях ШОС доступ к безопасной питьевой воде, комплексное и рациональное управление водными ресурсами были отмечены как важные условия устойчивого развития.

На седьмом совещании руководителей министерств и ведомств государств-членов ШОС, ответственных за охрану окружающей среды, которое состоялось 3 апреля 2026 года в Бишкеке, были обсуждены вопросы адаптации к изменению климата, сохранения ледников и управления водными ресурсами. Это свидетельствует о том, что водная тематика занимает все более важное место в практической повестке дня организации.

Вместе с тем представители государств-членов ШОС на встречах, совещаниях и переговорах в различных форматах ищут практические решения вопросов, связанных с водными ресурсами. В частности, 7 августа 2026 года в городе Туркестан Республики Казахстан состоялось 94-е заседание Межгосударственной координационной водохозяйственной комиссии (МКВК).

Министры водного хозяйства и ответственные лица Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана рассмотрели вопросы лимитов и режимов работы водохранилищ в бассейнах Сырдарьи и Амударьи на вегетационный период 2026 года, а также план внедрения автоматизированной системы учёта воды в бассейне Сырдарьи. В ходе обсуждения была одобрена разработка документа, и до сентября текущего года запланировано создание специальной рабочей группы.

Кроме того, стороны обсудили реализацию грантового проекта "Региональное сотрудничество по повышению эффективности использования водных ресурсов стран Центральной Азии" (CAWEC) стоимостью 20 млн долларов, осуществляемого совместно со Всемирным банком, а также исполнение задач, вытекающих из решений Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

В настоящее время при содействии Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ) реализуется пилотный проект по автоматизации системы мониторинга и учета водных ресурсов на трансграничных водных объектах между Казахстаном и Узбекистаном.

Анализ результатов, достигнутых в водной отрасли Узбекистана за последние годы показывает, что в 2025 году на 258 ирригационных и мелиоративных объектах были выполнены строительные и реконструкционные работы, забетонировано 723 километра каналов. Кроме того, построено или реконструировано 158 километров оросительных и 303 километра коллекторно-дренажных сетей. В результате улучшилось водоснабжение 364 тысяч гектаров земель и была предотвращена потеря более 500 миллионов кубометров воды.

В 2026 году на реализацию строительных и реконструкционных работ в рамках 308 ирригационных и мелиоративных проектов из государственного бюджета было выделено в общей сложности 2 триллиона 199 миллиардов сумов.

По состоянию на 1 августа текущего года выполнены строительные работы на сумму 1,3 трлн сумов, что составило 59% от утверждённого годового плана. В частности, забетонировано и реконструировано 637 километров каналов. Также построены и реконструированы 52 километра оросительных сетей - лотков и трубопроводов, 27 гидротехнических сооружений. В целях повышения энергоэффективности водохозяйственных объектов и обеспечения бесперебойной подачи воды построены и реконструированы насосные станции производительностью 13 м3/с, 31 оросительная скважина, 33 километра напорных трубопроводов насосных станций, 268 километров коллекторно-дренажных сетей.

Значительные результаты достигаются и во внедрении водосберегающих технологий. За счет внедрения этих технологий в 2025 году было сэкономлено 3 миллиарда кубометров воды. К концу 2026 года поставлена цель довести охват водосберегающими технологиями до 3,1 миллиона гектаров и сэкономить 5 миллиардов кубометров воды. На сегодняшний день водосберегающие технологии с начала 2026 года внедрены в общей сложности на 638 тысячах гектаров по всей республике.

"Эти цифры имеют значение не только для национальной экономики, но и для регионального водного баланса. Ведь каждый кубометр воды, сэкономленный в одной стране, снижает нагрузку на общий бассейн. В этом смысле бетонирование оросительных сетей и внедрение водосберегающих технологий являются не только мерой национального масштаба, но и дипломатическим вкладом, укрепляющим региональное доверие", - считает Закир Ишпулатов, первый заместитель министра водного хозяйства Республики Узбекистан.

Для эффективного управления водными ресурсами необходим их точный учет. Там, где нет учета, сложно оценить экономию, выявить потери и обеспечить справедливое распределение.

С этой точки зрения цифровизация, осуществляемая в водном хозяйстве Узбекистана, не только повышает эффективность управления внутри страны, но и создает технологическую основу для надежного обмена трансграничными данными о водных ресурсах в будущем.

В 2025 году создан Центр цифровизации и мониторинга водного хозяйства и налажена деятельность современного Ситуационного центра, который будет аккумулировать информацию в данной сфере в единой точке. Внедрено десять информационных систем. В информационных системах "Государственный водный кадастр" и "Мелиорация" создана возможность анализировать данные, готовить прогнозы и разрабатывать рекомендации с помощью искусственного интеллекта.

На водохранилищах установлено 44 датчика, позволяющих дистанционно отслеживать уровень и объем воды. В республиканском масштабе ведутся проектно-изыскательские работы в рамках установки 272 устройств для определения расхода воды, поступающей через государственную границу, в режиме реального времени, а также установки специального оборудования в 1895 точках для онлайн-управления и мониторинга водных ресурсов на границе районов.

Значимость таких проектов не ограничивается лишь техническим удобством. Достоверные данные в режиме реального времени повышают прозрачность распределения воды, снижают человеческий фактор и предотвращают спорные ситуации.

В дальнейшем возможна взаимная координация национальных информационных систем государств-членов ШОС. Это не означает передачу всех данных в единый центр. Напротив, предусматривается формирование механизма обмена необходимыми гидрологическими показателями в согласованном формате при уважении суверенитета государств и национального законодательства.

Водно-энергетический и продовольственный баланс - залог устойчивого развития. Целесообразно сформировать в рамках ШОС постоянный механизм, объединяющий сотрудничество между ведомствами, отвечающими за водные ресурсы, энергетику и сельское хозяйство. Такой механизм позволит совместно анализировать сезонные режимы работы водохранилищ, обмен электроэнергией, потребности в поливной период и экологический сток.

На пространстве ШОС накоплен большой опыт в области капельного и дождевального орошения, бетонирования каналов, создания закрытых трубопроводных сетей, использования "умных" счётчиков воды, энергосберегающих насосов и систем прогнозирования на основе искусственного интеллекта.

Обобщив этот опыт, можно реализовать типовые проекты, адаптированные к различным климатическим условиям. Например, в рамках ШОС целесообразно создавать пилотные зоны для демонстрации водосберегающих технологий, проводить обучение специалистов и фермеров, а также оценивать достигнутые результаты на основе единой методики.

Надёжные решения по водным вопросам должны опираться на научные исследования. Поэтому важно реализовывать совместные научные программы между научно-исследовательскими институтами, университетами и водохозяйственными организациями стран ШОС.

При использовании воды недостаточно учитывать лишь сегодняшние потребности. Необходимо также глубоко оценивать влияние каждого принимаемого решения на будущие поколения, природные экосистемы и интересы соседних государств.

"Сегодня недостаточно рассматривать водную дипломатию исключительно как инструмент предотвращения конфликтов. Она должна стимулировать экономическое развитие, привлекать инвестиции, ускорять обмен технологиями, укреплять продовольственную и энергетическую безопасность", - отметил Закир Ишпулатов, первый заместитель министра водного хозяйства Республики Узбекистан.

ШОС является крупной региональной структурой, способной объединить эти возможности. Сотрудничество в рамках организации должно перейти от переговоров о распределении воды к этапу создания общих экономических благ и обеспечения устойчивого развития посредством водных ресурсов.

Ведь вода не признаёт государственных границ. Её течение связывает воедино судьбы, благополучие и будущее народов.

Рациональное использование воды – это экономическое развитие, справедливое управление ею - добрососедство, а сбережение каждой капли - это ответственность перед общим будущим".