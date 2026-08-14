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Мамашов проведёт реванш с Одиловым на ACA 206

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский боец ММА Алтынбек "Golden" Мамашов 15 августа выступит на турнире ACA 206 в Москве, где встретится с таджикским спортсменом Фаридуном "Терминатором" Одиловым.

Поединок в весовой категории до 84 кг состоится на арене ЦСКА и станет соглавным боем вечера.

Мамашов призвал кыргызстанцев прийти на арену и поддержать его. По словам бойца, он рассчитывает на большую поддержку соотечественников.

Первый бой между Мамашовым и Одиловым состоялся в 2016 году и завершился ничьей. Таким образом, предстоящая встреча станет реваншем спустя десять лет.

На профессиональном счету 31-летнего Мамашова 20 побед, пять поражений и одна ничья. 33-летний Одилов одержал 20 побед, потерпел четыре поражения и дважды завершал поединки вничью.

Главным событием ACA 206 станет титульный бой в тяжёлом весе между россиянином Алиханом Вахаевым и иранцем Амиром Алиакбари.


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URL: https://www.vb.kg/460835
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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