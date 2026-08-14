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В Оше пройдет турнир по профессиональному боксу TURKSEN 3

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- Самуэль Деди Ирие
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В Оше ко Дню города состоится международный турнир по профессиональному боксу TURKSEN 3, который может стать одним из крупнейших спортивных событий года в Кыргызстане. Ожидается, что на ринг выйдут сильнейшие боксёры из десяти стран мира, а центральными событиями вечера станут титульные поединки за чемпионские пояса WBC Greater Turan и WBA Asia.

Об этом сообщил президент Лиги профессионального бокса Кыргызстана Шайлообек Атазов по итогам встречи с мэром Оша Жанарбеком Акаевым, на которой стороны обсудили организацию предстоящего турнира. Информацию о встрече и проведении соревнований также подтвердили в мэрии Оша⁠￼.

Турнир организуют международная организация ТЮРКСОЙ и Лига профессионального бокса Кыргызстана при поддержке мэрии Оша.

По словам Шайлообека Атазова, впервые в истории профессионального бокса Кыргызстана в рамках одного турнира состоятся поединки за пояса WBC Greater Turan - "Великий Туран" - и WBA Asia. На боях будут работать судьи международного уровня, а почётными гостями спортивного вечера станут известные представители мировых боксёрских организаций и легендарные чемпионы.

Сейчас в Оше идёт активная подготовка к турниру. Промоутерская компания "Nomad promotions" сообщила , что турнир не только подарит зрителям яркие поединки, но и откроет новые возможности для кыргызстанских боксёров, поможет развитию профессионального бокса и укрепит спортивный авторитет Оша и всего Кыргызстана на международной арене.


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URL: https://www.vb.kg/460839
Теги:
бокс, Ош
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