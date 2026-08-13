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"НОМАД-ТВ" впервые показал "Бишкек Арену" в дополненной реальности

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- Жан Алиев
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Впервые в истории телевидения Кыргызстана канал "НОМАД-ТВ" внедрил технологию дополненной реальности в новостную студию. Теперь подача информации стала более наглядной и современной.

Прямо в эфире рядом с ведущими могут появляться фотореалистичные виртуальные объекты, изображения и целые 3D-сцены. Зрители видят не только рассказ о событии, но и его визуальное воплощение прямо в студии.

Яркий пример - модель "Бишкек Арены". Рядом с ведущим появляется детализированная 3D-модель нового спортивного объекта, позволяющая наглядно показать его масштаб и особенности. При освещении природных явлений в студии можно "оживить" извержение вулкана и показать потоки раскалённой лавы.

Технология делает новостные материалы более динамичными, зрелищными и эмоциональными, давая возможность буквально погрузиться в событие. Внедрение дополненной реальности - один из шагов по реформации вещания.

"НОМАД-ТВ" опирается на передовые мировые стандарты телевизионного производства и планирует и дальше удивлять зрителей новыми технологическими решениями.


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URL: https://www.vb.kg/460840
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