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В Минсельхозе сравнили цены на продукты в Кыргызстане, Казахстане и России

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР представило свежий сравнительный мониторинг цен на ключевые продукты питания в Кыргызстане, Казахстане и России. Данные ведомства показывают разнонаправленные ценовые тренды в странах региона.

Кыргызстан: картофель дорожает, сливочное масло и мясо - дешевеют

В нашей республике наибольший рост продемонстрировал картофель, подорожавший на 2,7%. Также зафиксирован незначительный рост цен на пастеризованное молоко (+0,8%), куриные яйца (+0,6%), хлеб из пшеничной муки I сорта (+0,3%), рафинированное подсолнечное масло и сахар-песок (+0,1%).

В то же время в Кыргызстане заметно подешевело сливочное масло - сразу на 1,9%. Приятные изменения затронули и мясной отдел: говядина потеряла в цене 0,4%, а баранина - 0,1%. На 0,9% снизилась стоимость репчатого лука. Цены на остальные социальные товары остались без изменений.

Казахстан: луковый прыжок и удешевление картофеля

В соседнем Казахстане главной негативной динамикой стал рост цен на репчатый лук - плюс 3,1%. Также в РК подорожали куриные яйца (+0,7%), макароны-рожки (+0,6%), мука I сорта и морковь (+0,4%), сливочное масло (+0,3%), рис и сахар (+0,2%), подсолнечное масло и баранина (+0,1%).

Единственной позицией, показавшей снижение цены в РК, стал картофель - он подешевел на 1,8%. Цены на хлеб, молоко и говядину в Казахстане остались на прежнем уровне.

Россия: овощной падающий тренд и дорожающий сахар

В РФ зафиксирован ощутимый рост цен на сахар-песок (+1,3%). Незначительно поднялись в цене рис и подсолнечное масло (+0,3%), вермишель (+0,2%), а также говядина, баранина и хлеб (+0,1%).

Зато в российских магазинах подешевела вся овощная группа: картофель упал в цене на 2,8%, морковь - на 2,4%, репчатый лук - на 1,1%. Кроме того, подешевели яйца (-0,5%), сливочное масло (-0,2%) и пастеризованное молоко (-0,03%).


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URL: https://www.vb.kg/460841
Теги:
Казахстан, Россия, цены, Кыргызстан
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