В Джалал-Абаде проверяют готовность школ и детсадов к учебному году

10–11 августа Джалал-Абадский городской комитет профсоюза совместно с Центральным комитетом профсоюза работников образования и науки КР провёл комплексную проверку готовности образовательных учреждений города к 2026–2027 учебному году.
В инспекционную группу вошли технический инспектор городского комитета профсоюза А. Мамажунусов и специалист по организационной работе А. Чирмашева. В ходе мониторинга представители профсоюза оценили:
По итогам проверки инспекторы дали руководству учреждений ряд практических рекомендаций и напомнили о необходимости строго соблюдать график подготовки.
Как сообщили в профсоюзном комитете, полностью завершить все подготовительные работы в школах и детских садах Джалал-Абада планируется к 1 сентября.