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В Джалал-Абаде проверяют готовность школ и детсадов к учебному году

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10–11 августа Джалал-Абадский городской комитет профсоюза совместно с Центральным комитетом профсоюза работников образования и науки КР провёл комплексную проверку готовности образовательных учреждений города к 2026–2027 учебному году.

В инспекционную группу вошли технический инспектор городского комитета профсоюза А. Мамажунусов и специалист по организационной работе А. Чирмашева. В ходе мониторинга представители профсоюза оценили:

  1. качество и темпы выполнения ремонтных работ;
  2. соблюдение правил охраны труда и техники безопасности;
  3. состояние учебных кабинетов, зданий и прилегающих территорий;
  4. соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям.

По итогам проверки инспекторы дали руководству учреждений ряд практических рекомендаций и напомнили о необходимости строго соблюдать график подготовки.

Как сообщили в профсоюзном комитете, полностью завершить все подготовительные работы в школах и детских садах Джалал-Абада планируется к 1 сентября.


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URL: https://www.vb.kg/460842
Теги:
вуз, Джалал-Абадская область
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