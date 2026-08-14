В Джалал-Абаде проверяют готовность школ и детсадов к учебному году

10–11 августа Джалал-Абадский городской комитет профсоюза совместно с Центральным комитетом профсоюза работников образования и науки КР провёл комплексную проверку готовности образовательных учреждений города к 2026–2027 учебному году.

В инспекционную группу вошли технический инспектор городского комитета профсоюза А. Мамажунусов и специалист по организационной работе А. Чирмашева. В ходе мониторинга представители профсоюза оценили:

качество и темпы выполнения ремонтных работ; соблюдение правил охраны труда и техники безопасности; состояние учебных кабинетов, зданий и прилегающих территорий; соответствие помещений санитарно-гигиеническим требованиям.

По итогам проверки инспекторы дали руководству учреждений ряд практических рекомендаций и напомнили о необходимости строго соблюдать график подготовки.

Как сообщили в профсоюзном комитете, полностью завершить все подготовительные работы в школах и детских садах Джалал-Абада планируется к 1 сентября.