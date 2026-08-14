Meta заблокировала более 750 тысяч австралийских аккаунтов подростков

Американская корпорация Meta (владелец Facebook и Instagram) отчиталась зачистке платформ от несовершеннолетних пользователей в Австралии. С декабря по июнь компании пришлось удалить свыше 756 тысяч профилей, которые, по данным алгоритмов, принадлежали подросткам младше 16 лет.

Массовые блокировки стали ответом на новое австралийское законодательство, жестко ограничивающее доступ детей и подростков к соцсетям. Под зачистку попали 462 тысячи учетных записей в Instagram и 294 тысячи - в Facebook. При этом динамика санкций только растет: еще в начале года общее число удаленных аккаунтов едва превышало полумиллиона.

Для поиска несовершеннолетних пользователей IT-гигант использует искусственный интеллект. Алгоритмы сканируют профили на предмет косвенных признаков - упоминаний школьных классов, празднований дней рождения или специфических публикаций, а также отрабатывают жалобы других юзеров.

Несмотря на масштабную работу Meta, местный регулятор называет эти шаги недостаточными. По данным австралийских властей, даже после введения запрета свыше 80% подростков продолжали беспрепятственно пользоваться соцсетями.

На фоне подготовки регулятора к судебным искам Парламент Австралии уже одобрил законопроект, увеличивающий максимальные штрафы для техногигантов за слабое соблюдение возрастного ценза до 99 миллионов австралийских долларов (около 65 млн долларов США). Ожидается, что представители Meta, Google, TikTok и Snap ответят на претензии регуляторов во время специальной серии парламентских слушаний.