На высоте 3600 метров появился мурал о силе девушек Центральной Азии

Художники арт-группы BASICOLORS создали мурал KYZ POWER на высоте 3600 метров в урочище Ачик-Таш у подножия пика Ленина. По словам автора проекта Виктора Цоя, работа посвящена силе и стойкости девушек Центральной Азии.

Авторы называют KYZ POWER одним из самых высокогорных муралов в мире. Для сравнения, большинство подобных работ создаются на высоте до 2500 метров. В Ла-Пасе, одной из самых высокогорных столиц мира, муралы расположены на высоте до 3800 метров.

Центральный образ мурала - девушка в скафандре на фоне гор и звездного неба. По замыслу автора, скафандр символизирует ожидания, запреты и стереотипы, с которыми сталкиваются девушки. Героиня должна освободиться от этого символического груза и получить возможность быть собой.

Концепция работы объединяет национальную идентичность, силу гор и мечты о будущем. Высота и близость к звездному небу также стали частью художественного замысла.

KYZ POWER - стрит-арт-проект о девушках, которые выбирают собственный путь и реализуют себя в разных сферах, в том числе в науке, искусстве, бизнесе и альпинизме.

Проект, стартовавший в Кыргызстане, осенью 2026 года планируют продолжить в Европе. В рамках KYZ POWER Euro Tour 2026 персонаж мурала должен появиться в нескольких европейских городах.