Пока некоторые ретивые оппозиционеры пытаются внушить народу мысль о полной зависимости президента Жапарова от российских политтехнологов, не лишним будет задуматься об участии (читай - о вмешательстве) в выборные процессы в Кыргызской Республике других государств.

За досрочными выборами президента Кыргызской Республики в 2021 году наблюдали представители 44 стран и 35 международных организаций. Среди них – миссии СНГ и ШОС (у которых к ходу избирательной кампании не возникло никаких претензий и нареканий и которые никуда, грубо говоря, не лезли, ограничившись констатацией легитимности выборов). Были и западные наблюдатели, в основном представители ОБСЕ. Которым, как обычно, многое не понравилось. В отчёте они указали использование административного ресурса, неравные условия у кандидатов и прочие нарушения.

Досрочные парламентские выборы в 2025 году тоже не обошлись без пристального внимания "сторонних наблюдателей" с Запада. Предшествовали им, по мнению ряда политологов, политически пристрастная аналитика, международные гранты неправительственным организациям, контакты с элитой и распространяемая в обществе риторика о неких демократических правах, к которой имеют отношение и международные наблюдатели за ходом выборов.

Руководству страны пришлось действовать решительно и эффективно, поскольку республика на протяжении ряда десятилетий оставалась полигоном для поощряемых извне переворотов и внезапных смен элит.

Выборами в Жогорку Кенеш, на наблюдение за которыми США выделили 2,5 млн долларов, западные товарищи тоже остались не вполне довольны. И тоже выдали нелестное заключение, наглядно показавшее: мнения западных наблюдателей могут серьёзно разниться с точкой зрения по-настоящему независимых организаций.

Такие разночтения, как правило, западными наблюдателями трактуются в пользу "своих" результатов, выборы признаются недействительными, и на страну "сваливаются" санкции.

Участие в выборах международных наблюдателей в странах СНГ обусловлено рядом принятых в этой организации решений. Ещё в 2002 году государства СНГ ратифицировали Конвенцию о стандартах демократических выборов и свобод в государствах-членах СНГ. Это, между прочим, первый в мире договор, в котором определён статус международных наблюдателей. В 2005 году Декларация принципов международного наблюдения за выборами подписана Генсеком ООН. Этими документами и определяется порядок международного наблюдения за выборами.

Однако уже на исходе нулевых годов нового века наблюдается разочарование в международном наблюдении как средстве демократизации государства и общества. Политологи отмечают, что после целого ряда "оранжевых" революций в ряде стран отношение к западным наблюдателям переменилось. Но международное наблюдение на выборах не только сохранилось, но и остается одной из форм вмешательства в выборы.

При этом, вдруг отказываясь принять участие в наблюдении за выборами, ОБСЕ фактически применяет пиар-приём по международной дискредитации избирательной кампании государства и таким образом намеренно подрывает авторитет страны и принуждает её придерживаться выгодных Западу моделей электорального процесса. Это в итоге приводит к получению евроатлантистами контроля над политическими элитами государства.

В России сформирована довольно чётко организованная система наблюдения за выборами – общественного, от медиа и оппозиции. Наблюдателей обучают, наделяют их полномочиями, освещают их деятельность в прессе. В страну допускают зарубежных наблюдателей – от ОБСЕ, Европарламента, СНГ. Хотя деятельностью как раз ряда зарубежных наблюдателей в стране Центральная избирательная комиссия, политическое сообщество не всегда удовлетворены и считают их выводы пристрастными. Многолетний опыт организации и проведения выборов в России убеждает, что зарубежным наблюдателям крайне трудно угодить. Их толкование демократии носит расширительный характер. И Россия в этом смысле не исключение.

Опыт международного наблюдения за выборами в России подтверждает их безусловную пристрастность. В ходе него применялись многочисленные хакерские атаки на избирательные цифровые сервисы, официально подтвержденные Центризбиркомом России, подача массовых, необоснованных жалоб о якобы обнаруженных нарушениях, публикация дезинформации о выборах в ходе голосования, попытки шантажа, подкупа и запугивания членов избиркомов. А по итогам выборов - заявления наблюдателей о нарушениях, призывы к пересмотру результатов выборов.

Миру известно, как строго судили международные наблюдатели ход выборов в ряде стран. Не последовало никаких скандалов после того, как после проведения первого тура президентских выборов в 2024 году в Румынии, заботливо проконтролированного наблюдателями всех мастей, выборы были просто отменены, а результаты первого тура аннулированы из-за перспектив победы представителя оппозиции.

В том же 2024 году парламентские выборы в Грузии сопровождались беспрецедентным вмешательством извне, сопровождавшимся активностью наблюдателей. После подведения итогов выборов совместное заявление председателей комитетов по иностранным и европейским делам Германии, Литвы, Эстонии, Латвии, Ирландии, Украины, Польши и Канады призвало Европейский Союз не признавать результаты, назвав их "ни свободными, ни справедливыми", а также подтвердило поддержку президента Саломе Зурабишвили. Итоги выборов в Тбилиси не удалось аннулировать даже после активного протеста оппозиции, но обновлённое руководство страны предпочло отказаться от перспектив вступления Грузии в Евросоюз.

Открытое вмешательство евродемократов в парламентские выборы в Венгрии привело к смене руководства страны, но, как это ни странно, не повлекло за собой коренную перемену её курса. Понятно, что проблемы венгерской экономики продиктованы не столько её политическим курсом, сколько особенностями экономической политики ЕС, приложившего максимум усилий для устранения из власти Виктора Орбана.

Интересно, что в Германии и Франции нет международного наблюдения за выборами. Можно подумать, что эти страны в наблюдателях из-за рубежа не нуждаются. Не допускают наблюдателей на свои выборы и в США, где решения по этому поводу отданы на откуп штатам.

Устройство избирательного процесса – внутреннее дело любого государства. Каждая страна проводит выборы так, как считает нужным. То же касается и наблюдения за выборами – внутреннего и международного. Единых стандартов тут нет. Ясно одно: сильные страны, не утратившие суверенитет, не нуждаются в одобрении подобных изживших себя институтов.

Какие именно западные и прозападные организации будут "наблюдать" за ходом президентских выборов в Кыргызстане в январе 2027 года и чем они опять останутся недовольны – пока неизвестно. Главное – не идти у них на поводу и чётко обозначить принципиальную позицию: наша страна – это наша страна. Наши выборы – это наши выборы. Наш народ во всём разберётся самостоятельно.