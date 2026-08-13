Фиделю Кастро - 100 лет: Куба, Кыргызстан и человек, чувствовавший историю

13 августа 2026 года Фиделю Кастро исполнилось бы 100 лет. На Кубе эту дату отмечают выставками, концертами, книжными мероприятиями и встречами, посвящёнными человеку, который почти полвека определял не только судьбу своего острова, но и во многом политический язык целой эпохи.

Как правильно отмечать столетие со дня рождения Фиделя Кастро?

Наверное, не превращая его ни в безупречного героя, ни в карикатурного диктатора. Фидель был слишком крупной исторической фигурой для таких простых оценок.

Можно спорить о его политической системе, методах управления, отношении к оппозиции и цене революционных преобразований. Но невозможно вычеркнуть тот факт, что Кастро стал одним из наиболее влиятельных политиков XX века. Он сумел превратить небольшую островную страну в самостоятельного игрока мировой политики и на протяжении десятилетий противостоял государству, которое во много раз превосходило Кубу по экономической, военной и политической мощи.

И, пожалуй, главное в его наследии - не количество написанных им текстов и не бесконечные часы выступлений.

"Благодаря любви"

Если перечитывать поздние выступления и тексты Фиделя, поражает не только широта его знаний. Он мог говорить об экономике, истории, сельском хозяйстве, международной политике, медицине, энергетике, климате - и постоянно возвращался к одному и тому же вопросу: что происходит с человеком и обществом, когда за интересами государства исчезает человеческое измерение.

В одном из интервью Кастро на вопрос о том, каким образом ему удалось за одну жизнь добиться столь многого, ответил: "Благодаря любви".

Это, пожалуй, один из самых неожиданных ответов человека, которого привыкли представлять прежде всего как жёсткого революционера.

Но именно любовь к своей стране, к её независимости и к людям Фидель считал источником политической энергии.

В документальном фильме Оливера Стоуна "Команданте" режиссёр спросил его, обращался ли он когда-либо к психиатру. За плечами Кастро к тому времени были десятилетия власти, покушения, международные кризисы, войны и постоянное политическое давление.

Ответ прозвучал совершенно спокойно: "Нет. Я никогда не обращался к психиатру. Я сам себе психиатр".

Фраза сегодня может показаться почти шутливой. Но в ней очень узнаваемый Фидель - человек, который привык рассчитывать прежде всего на собственную волю.

Куба и Кыргызстан: неожиданная география памяти

Для Кыргызстана имя Фиделя Кастро тоже не является чем-то совершенно далёким.

Советская эпоха создала особую связь между Центральной Азией и Кубой. После победы Кубинской революции в 1959 году Гавана стала одним из важнейших союзников Советского Союза, а сама Куба - символом сопротивления американскому влиянию и независимой внешней политики.

Кубинская революция воспринималась в Советском Союзе не просто как далёкое событие в Латинской Америке. Она была частью общей политической и культурной реальности, знакомой нескольким поколениям жителей всех союзных республик.

Есть и совсем неожиданный киргизский сюжет.

В различных справочных материалах и публикациях встречается утверждение, что на берегу Иссык-Куля находилась вилла, принадлежавшая Фиделю Кастро.

Документального подтверждения именно этой детали в открытых источниках найти сложно, поэтому воспринимать её лучше как широко распространённую местную историю, а не как бесспорный исторический факт.

Но сама легенда показательна. Она показывает, насколько тесно в советском общественном сознании переплетались совершенно разные пространства - от Фрунзе и Иссык-Куля до Гаваны и Сьерра-Маэстры.

Фидель, впрочем, действительно неоднократно приезжал в Советский Союз. Его отношения с СССР были одновременно союзническими и достаточно самостоятельными: Кастро никогда не хотел, чтобы Куба воспринималась исключительно как советский сателлит. Его политика строилась на убеждении, что маленькая страна имеет право самостоятельно определять свою судьбу.

Чернобыльские дети: один из самых сильных эпизодов кубинской истории

Но, пожалуй, лучше всего гуманистическую сторону кубинской политики показывает история, которая непосредственно связала Кубу с трагедией народов бывшего СССР.

29 марта 1990 года Фидель Кастро лично встретил в аэропорту имени Хосе Марти в Гаване первую группу из 139 детей, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Куба в тот момент сама переживала тяжёлые времена. Начинался экономический кризис, связанный с распадом социалистической системы и последующим прекращением значительной части прежних экономических связей.

Тем не менее на острове была создана масштабная программа медицинской помощи детям из пострадавших районов.

По данным кубинских медицинских исследователей, с 1990 года в рамках программы помощь получили 26 114 человек, около 23 тысяч из них - дети, главным образом из Украины, России и Белоруссии. Программа продолжалась более двух десятилетий.

Это одна из тех страниц истории, которые особенно трудно объяснить исключительно геополитикой.

Куба была бедной страной. У неё были собственные проблемы, дефицит лекарств и тяжёлое экономическое положение. И всё же она взяла на себя лечение тысяч детей.

Фидель видел в этом не благотворительность, а интернациональную солидарность.

Именно поэтому история чернобыльских детей остаётся одним из наиболее сильных символов кубинской революции.

Марти и Кастро

Есть ещё одна деталь, которая помогает понять самого Фиделя.

Его главным духовным ориентиром был не Маркс и даже не Ленин, а прежде всего Хосе Марти - кубинский поэт, мыслитель и национальный герой.

Ещё в 1953 году, после нападения на казармы Монкада, Кастро связывал свою борьбу с наследием Марти. Для него столетие со дня рождения национального героя должно было стать не формальным юбилеем, а нравственным испытанием нового поколения.

Логика была простой: если государство празднует память национального героя, но не следует его идеалам, само празднование становится бессмысленным.

Сегодня эти слова звучат особенно актуально.

Камень, похожий на зерно

После смерти Фиделя в 2016 году его прах был помещён в мемориале на кладбище Санта-Ифихения в Сантьяго-де-Куба.

Над урной установлен огромный необработанный камень из Сьерра-Маэстры - тех самых гор, где когда-то начиналась партизанская борьба Кастро.

На камне только одно слово: FIDEL.

Форма валуна напоминает огромное зерно.

Кубинцы связывают этот образ с известной мыслью Хосе Марти: "Вся слава мира помещается в одном кукурузном зёрнышке".

Это очень точный символ для человека, который при жизни обладал огромной властью, а после смерти оставил вместо пышного мавзолея простой камень.

Что осталось после Фиделя?

Сегодня, спустя десять лет после смерти Кастро и в день его предполагаемого столетия, Куба переживает один из самых тяжёлых периодов своей современной истории. Страна сталкивается с энергетическим кризисом, дефицитом топлива и лекарств, экономическими трудностями и массовым отъездом молодых людей. При этом отношение к самому Фиделю внутри Кубы неоднозначно: для одних он остаётся символом национального достоинства и социальной справедливости, для других - человеком, связанным с политическими репрессиями и ограничением свобод.

И это тоже часть его наследия. История редко бывает удобной. Тем более история революций. Но есть вещи, которые не исчезают вместе с человеком.

Фидель Кастро умер десять лет назад, однако его имя продолжает вызывать споры, симпатию, ненависть, восхищение и раздражение. А это означает только одно: он всё ещё остаётся частью живой истории.

Для Кыргызстана память о нём - это ещё и память о мире, в котором Куба и Советский Союз были связаны тысячами человеческих историй, а далёкий карибский остров казался одновременно невероятно далёким и удивительно близким.

И, возможно, лучше всего отметить столетие Фиделя не попыткой объявить его святым или преступником.

А вспомнить главное: какое место в истории занимает человек, который всю жизнь верил, что маленькая страна и обычный человек имеют право не склонять голову перед теми, кто сильнее их.

Именно это, вероятно, и есть главный вопрос, который Фидель оставил после себя - не только Кубе, но и всему миру.