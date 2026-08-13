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В Кыргызстане планируют построить международный конноспортивный комплекс

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В Кыргызстане планируют создать Международный конноспортивный комплекс площадью около 70 гектаров. Проект предусматривает ипподром международного класса с трибунами до 30 тысяч зрителей, инфраструктуру для содержания до 3 тысяч лошадей и гостиницу более чем на 500 номеров.

Инициативу представили 13 августа на встрече главы Национального агентства по инвестициям при президенте КР Равшанбека Сабирова с представителями Фонда охраны и развития культуры степей Внутренней Монголии и Гонконгского жокей-клуба.

В состав комплекса также планируется включить тренировочные базы и конюшни, ветеринарный и селекционно-генетический центры, музей истории коневодства и другую необходимую инфраструктуру.

Предполагается, что комплекс сможет принимать международные соревнования, выставки и аукционы племенных лошадей. Ожидается, что реализация проекта будет способствовать развитию конного спорта, племенного коневодства и туризма.

"Коневодство и конная культура занимают особое место в историческом и культурном наследии кыргызского народа. Представленную инициативу необходимо детально проработать с учетом ее экономической целесообразности и требований законодательства Кыргызской Республики", - отметил Равшанбек Сабиров.

По итогам встречи стороны договорились продолжить проработку проекта. В частности, предстоит подготовить технико-экономическое обоснование, определить площадку для строительства и инвестиционную модель.


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URL: https://www.vb.kg/460850
Теги:
спорт, строительство, Кыргызстан
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