Удар по мигрантам в Татарстане. Призовет ли КР к реакции Совбез ООН?

У Кыргызстана появилась уникальная возможность не только заявить о себе в качестве нового непостоянного члена Совбеза ООН, но и помочь соседям по границе призвать к ответу виновных в гибели их граждан при нападении украинских БПЛА на татарстанский Нижнекамск. Напомним, 10 августа Нижнекамск подвергся жестокой атаке вражеских беспилотников. По последним данным, 13 человек погибли, в том числе ребенок, за помощью к врачам обратились 78 человек, 25 из них были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в результате атаки погибли восемь граждан Узбекистана и один гражданин Таджикистана, около 20 иностранцев ранены.

Прицельный огонь по мигрантам

Это не первая трагедия, когда выходцы из Центральной Азии становятся пострадавшими или жертвами после налета украинских БПЛА. До этого они оказывались в эпицентре в момент атаки дронов на склады известного маркетплейса в Москве, Ленинградской области и других городах РФ. Там также были пострадавшие.

Показательное игнорирование конфликта, который страны ЦА пытались сохранить последние пять лет, потерпело фиаско. Несмотря на так называемый политический нейтралитет в конфликте России и Украины, регион давно вовлечен в него через своих граждан. Если прицельный киевский огонь в отношении граждан КР, РТ и РУЗ в РФ бьет непосредственно по людям, в Казахстане он одномоментно положил почти целую нефтяную отрасль и почти наполовину снизил ее добычу. Неудивительно, что президент Казахстана на недавней встрече с главой РФ Владимиром Путиным предпринял попытку решить вопрос. Правда, неудачную. В нее первоначально нужно было добавить, как минимум, мало-мальски разумной аналитической составляющей.

Экономическое пике

Подобные атаки не покажутся далекими для ЦА, если посмотреть на них под экономическим углом. И у Кыргызстана, и у Таджикистана, и у Узбекистана в России трудится от сотен тысяч до нескольких миллионов соотечественников. Это не просто рынок труда. Это еще и одна из главных статей дохода бюджета, помогающая росту ВВП и экономики. Речь идет о миллиардах от переводов мигрантов. Так, в Кыргызстане, по данным Нацбанка КР, за первые пять месяцев 2026 года из РФ они уже перевели 1 миллиард 101 миллион долларов США. За прошлый год эта сумма достигла $3,23 миллиарда.

Похожая ситуация и в Узбекистане. В 2025 году общий объем денежных переводов из-за рубежа в РУЗ достиг рекордных $18,9 млрд. Доля России в структуре этих трансфертов составляла около 77–80%, что в денежном эквиваленте равняется приблизительно $14,5–15 млрд. В этом году за 6 месяцев официальные цифры еще выше - $3,8 млрд - на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Таджикистане сумма, по неофициальным данным, доходит до $8 млрд.

Это колоссальные вложения, поддержка семей и в целом влияние на доходы населения. Даже после ужесточения миграционного законодательства цифры не показали снижения. Кыргызстана, как члена ЕАЭС, эти процессы и вовсе не затронули.

Осуждение как борьба за безопасность

Вернемся к инциденту в Татарстане. Оставить без внимания произошедшее в Нижнекамске у лидеров региона или МИД этих стран нет морального права. Речь здесь не только о внутренней "кухне" четырех стран, а о мировом сообществе.

Плюс Кыргызстан и Таджикистан являются стратегическими партнерами и союзниками России. А у КР и РУЗ налажены тесные связи непосредственно с Татарстаном.

Самая важная роль сейчас отводится Кыргызстану. При вступлении в Совбез ООН представители нашей республики обещали с трибуны организации представлять и защищать интересы всего Центральноазиатского региона на ее площадке, "опираясь на свой опыт миротворчества, предотвращения конфликтов и управления сложными приграничными вопросами". Этот же тезис на недавнем саммите глав ЦА в Чолпон-Ате подтвердил президент Садыр Жапаров:

"В своей деятельности на этой важной международной площадке Кыргызская Республика будет продвигать общие интересы региона".

Ситуация в Нижнекамске, где в общей сложности погибли девять выходцев из ЦА, и еще 20 получили ранения – именно тот приоритетный случай. Регион как никогда нуждается в защите своих граждан и поддержке мирового сообщества. Двойных стандартов тут быть не может. Факты по трагедии тоже доказаны. Как заявил после трагедии Раис Татарстана Рустам Минниханов, на месте удара украинских БПЛА не было никаких военных объектов или тех, что попадают под общее название "размещение товаров двойного назначения".

"Республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты, и мы, к сожалению, потеряли людей. Они ударили по хостелу, где находились простые люди", - заявил Минниханов.

Проблема налета украинских дронов на промышленные объекты РФ, как склады маркетплейсов, оказавшихся в зоне поражения Киева, тоже имеет серьезную подоплеку для КР. На этих платформах работали и работают сотни наших предпринимателей. Многим из них ударами был нанесен невосполнимый ущерб. Стоит ли говорить, что для республики эта торговля - одна из важных статей экспорта товаров не только на огромный рынок России, но и других государств.

Нейтралитет вышел из чата

Есть и другая сторона этой повестки для руководства КР. Кто даст гарантию, что в следующий раз жертвами налета БПЛА, летящих с Киева на промышленные или гражданские объекты России, не станут уже наши соотечественники? Кто тогда возьмет ответственность за их гибель?

Лидерам государств ЦА и их дипломатическим министерствам пора понять, что время отмалчиваться, прикрываясь нейтралитетом, погибло вместе с людьми, тела которых буквально вчера доставили на родину. Конечно, принимать сторону конфликта никто никого не заставляет. Но осудить и пресечь подобные попытки ради безопасности и жизни своих же граждан лидеры региона и, особенно КР, как непостоянный член Совбеза ООН, просто обязаны. Не только озвучить, но, в первую очередь, призвать к ответственности Киев и его руководство за гибель соотечественников. В противном случае вина за их смерти и последующую гибель других мигрантов ляжет на тех, кто сейчас пытается отмолчаться.

Время подходящее. Следующее плановое заседание Совета Безопасности ООН запланировано на 25 августа 2026 года в штаб-квартире в Нью-Йорке. Повод для заявления тоже - открытые дебаты по теме "Конфликты, голод и международный мир и безопасность". Дело за малым – проявить политическую волю и решимость. И потребовать ответа от украинского руководства, которое сделало традицией прикрываться спинами детей и простых людей.

Такая позиция повысит значимость голоса Кыргызстана и укрепит его статус на главных мировых площадках.