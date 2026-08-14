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В Бишкеке у 8-летней девочки сняли с ушей золотые серьги

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В Бишкеке задержали 21-летнюю подозреваемую в грабеже 8-летней девочки. По данным ГУВД столицы, у ребенка сняли с ушей золотые серьги стоимостью 40 тысяч сомов. Похищенное удалось обнаружить и изъять.

Инцидент произошел 12 августа во дворе одного из многоэтажных домов на улице Гоголя. Около 15:22 в службу "102" обратилась мать ребенка. По ее словам, примерно за полчаса до звонка неизвестная подошла к ее дочери 2018 года рождения, сняла с ее ушей золотые серьги и скрылась.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 206 "Грабеж" УК КР.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники милиции установили подозреваемую С.Т., 2005 года рождения, которую водворили в ИВС.

Как сообщили в милиции, во время расследования подозреваемая указала место, куда сбыла похищенные серьги. Приобретшие их граждане добровольно передали украшение сотрудникам милиции в качестве вещественного доказательства.

Кроме того, правоохранители установили возможную причастность задержанной к другим аналогичным преступлениям. Проверка продолжается.

В ГУВД призвали граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемой, обратиться в ближайшее подразделение милиции или сообщить об этом по номеру 102.


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URL: https://www.vb.kg/460856
Теги:
задержание, золото, кража, Бишкек, милиция
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