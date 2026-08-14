Великобритания набирает сезонных работников: что предлагают кыргызстанцам

17 августа в Кыргызстане откроется онлайн-регистрация на сезонные сельскохозяйственные работы в Великобритании на 2027 год. Как сообщили в Центре трудоустройства граждан за рубежом при Минтруда, зарплата составит 12,71 фунта стерлингов в час.

Регистрация начнется 17 августа в 12:00 и завершится 20 августа в 23:59 по бишкекскому времени. Она проводится в рамках сотрудничества с оператором HOPS Labour Solutions Ltd.

Ссылка для прохождения онлайн-регистрации будет опубликована 17 августа на официальных страницах Центра трудоустройства граждан за рубежом: в Instagram @info.migrant.kg, в разделе Stories, и Facebook info.migrant.kg.

Для регистрации необходимо заранее подготовить действующий заграничный паспорт гражданина Кыргызстана и электронную почту Gmail. Адрес электронной почты должен содержать имя и фамилию кандидата в соответствии с данными загранпаспорта.

В Минтруда подчеркнули, что онлайн-регистрация подтверждает только заинтересованность кандидата и не гарантирует прохождение на следующие этапы. После регистрации HOPS Labour Solutions Ltd проведет предварительный отбор.

Кандидатам, прошедшим отбор, по электронной почте направят ссылку на второй этап онлайн-тестирование. В связи с этим участникам рекомендуют регулярно проверять почту, в том числе папку "Спам".

К кандидатам предъявляются следующие требования: возраст от 18 лет, хорошее владение русским языком, удовлетворительное физическое и психологическое состояние.

Заработная плата составит 12,71 фунта стерлингов в час, гарантированная минимальная занятость 32 часа в неделю. Стоимость визы составляет 340 фунтов стерлингов и может увеличиться с апреля 2027 года. Стоимость авиабилета зависит от курса валют и времени приобретения.