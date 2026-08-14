Строительство выросло в 1,6 раза. Нацстатком подвел итоги семи месяцев

Валовой внутренний продукт Кыргызстана в январе-июле 2026 года, по предварительной оценке, составил 1 трлн 172,7 млрд сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года ВВП вырос на 11,1%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Объем промышленного производства за семь месяцев достиг 525,3 млрд сомов, индекс физического объема составил 111,2%.

Наиболее заметный рост зафиксирован в производстве химической продукции -в 2,9 раза, очищенных нефтепродуктов - в 1,8 раза, транспортных средств - на 41,8%, деревянных и бумажных изделий и полиграфической продукции - на 37,5%, строительных материалов -на 33,6%.

Производство фармацевтической продукции увеличилось на 13%, основных металлов - на 8,5%, пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 2,4%. Добыча полезных ископаемых выросла на 16,9%.

Положительная динамика отмечена и в других отраслях экономики. Объемы строительства увеличились в 1,6 раза, сельского хозяйства - на 6%, оптовой и розничной торговли - на 4%.

Одновременно продолжился рост потребительских цен. В январе-июле по сравнению с декабрем 2025 года цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 6,7%.

Продукты питания и безалкогольные напитки подорожали на 5,9%, алкоголь и табачные изделия - на 7,1%, непродовольственные товары - на 5,1%. Тарифы на услуги, оказываемые населению, увеличились на 10,1%.

Рост цен зафиксирован во всех регионах страны. Самый высокий показатель отмечен в Ошской области - 14,9%. В регионе продукты и безалкогольные напитки подорожали на 11,9%, алкоголь и табачные изделия - на 21,4%, непродовольственные товары - на 10,6%, услуги - на 23,8%.

Объем внешней и взаимной торговли Кыргызстана товарами в январе-июне 2026 года составил $7,9 млрд, увеличившись на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Товарооборот со странами ЕАЭС составил $3 млрд и снизился на 0,1%. Экспорт Кыргызстана в страны союза сократился на 5,3%, тогда как импорт вырос на 1,1%.

Основными торговыми партнерами Кыргызстана среди стран ЕАЭС остаются Россия и Казахстан. На Россию пришлось 67,1% взаимной торговли, на Казахстан - 30,6%.