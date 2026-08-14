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На Иссык-Куле появится Региональный центр аквакультуры и рыбоводства

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- Назгуль Абдыразакова
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В Тонском районе Иссык-Кульской области завершили строительство Регионального центра аквакультуры и рыбоводства. Сейчас стороны готовятся к официальному открытию и приемке объекта.

Эти вопросы обсудили руководители Департамента рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана с делегацией Корейского морского института Республики Корея.

В ходе встречи стороны также рассмотрели дальнейшую деятельность центра, перспективы сотрудничества и основные направления совместной работы в сфере аквакультуры и рыбоводства.


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URL: https://www.vb.kg/460860
Теги:
Южная Корея, рыбное хозяйство, Кыргызстан, Минсельхоз
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