На Иссык-Куле появится Региональный центр аквакультуры и рыбоводства

В Тонском районе Иссык-Кульской области завершили строительство Регионального центра аквакультуры и рыбоводства. Сейчас стороны готовятся к официальному открытию и приемке объекта.

Эти вопросы обсудили руководители Департамента рыбопромышленного комплекса при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана с делегацией Корейского морского института Республики Корея.

В ходе встречи стороны также рассмотрели дальнейшую деятельность центра, перспективы сотрудничества и основные направления совместной работы в сфере аквакультуры и рыбоводства.