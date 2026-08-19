В Бишкеке представлены артефакты древних цивилизаций из трех музеев

Национальный исторический музей Кыргызстана стал местом проведения выставки "Гармония рождает красоту: художественная выставка древней китайской цивилизации", которую с уверенностью можно назвать уникальной. На ней представлены экспонаты Тяньцзиньского музея, Музея Внутренней Монголии Китая и Национального исторического музея нашей страны.

Это событие вызвало резонанс не только в культурной среде, но и в общественном сознании: Кыргызстан впервые принимает у себя подлинные артефакты двух известных китайских музеев. Всё это превращает совместный проект о сотрудничестве работников музеев двух стран в большое международное культурное событие.

Сегодняшнее мероприятие объединяет 153 ценных экспоната из фондов трех музеев. Уже одна эта цифра говорит о масштабе выставки и ее содержании. И это не просто древние артефакты, а целый мир, застывший в бронзе, серебре, золоте, керамике. Это – отражение его красоты, мировоззрения и таланта мастеров древнего Китая и Кыргызстана. Включение в эту международную экспозицию экспонатов из фондов Национального исторического музея Кыргызстана позволяет представить историко-культурные взаимосвязи двух стран с древних времен.

Подобные выставки, как отмечалось, не просто расширяют культурный горизонт - они поднимают статус нашего города и страны как участника глобального диалога о наследии человечества. Искусство способно изменить наше понимание прошлого, через культуру мы лучше понимаем историю, традиции и мировоззрения друг друга. И особую роль в этом играют музеи. Ведь музейный экспонат – это не просто исторический предмет, а живой свидетель определенной эпохи, общества и человеческой мысли.

Для многих бишкекчан и гостей столицы эта выставка, как сказала в интервью VB.KG одна из ее посетительниц – научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии Академии наук Кыргызстана Канышай Маккамбаева, стала единственным шансом увидеть подлинные экспонаты древности своими глазами. В условиях усложнения международных связей такой культурный обмен особенно ценен - он работает "мягкой силой", укрепляя доверие и интерес между народами.

Как отметила на открытии выставки Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Кыргызстане Лю Цзянпин, традиционная дружба между нашими странами имеет глубокие исторические корни.

"Китайская цивилизация, зародившаяся на Востоке, на протяжении тысячелетий сохраняла преемственность, способность к обновлению, открытость и миролюбие. Это единственная в мире цивилизация, непрерывно развивающаяся на протяжении более пяти тысяч лет. Кыргызская цивилизация, берущая начало на берегах Енисея и развивавшаяся среди величественных гор Тянь-Шаня и на берегах Иссык-Куля, также обладает древними и богатыми культурными традициями. Древний Шёлковый путь был связующим звеном между народами наших двух стран, способствуя развитию дружественных контактов и культурных обменов", - сказала госпожа посол.

По ее словам, в прошлом году коллекции Национального исторического музея Кыргызской Республики были представлены в Национальном музее Китая, что позволило китайской публике познакомиться с богатым культурным наследием кыргызского народа. В июле в Национальном историческом музее Кыргызстана состоялось открытие цифровой выставки, посвященной культуре Лянчжу, а сегодня здесь открылась выставка, знакомящая кыргызстанцев с многовековой историей и культурой Китая. Такие мероприятия создают новые возможности для взаимного знакомства с историей и культурой наших народов и способствуют дальнейшему укреплению гуманитарных связей между Китаем и Кыргызстаном.

"На сегодняшней выставке представлены более 150 экспонатов из трёх музеев Китая и Кыргызстана. Нефритовые и бронзовые ритуальные сосуды Тяньцзиньского музея, кожаное седло и традиционный монгольский инструмент моринхур из музея Внутренней Монголии, золотые и серебряные изделия Чуйской долины из собрания Национального исторического музея Кыргызстана - эти уникальные экспонаты ведут диалог сквозь время и пространство. Они ярко демонстрируют, как разные народы могут сохранять свою самобытность, живя в гармонии друг с другом, и как культурное многообразие обогащает представление о красоте каждой цивилизации.

Цивилизации становятся многообразнее благодаря обменам и обогащаются благодаря взаимному обучению. В 2023 году председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобальной цивилизации, в которой подчеркивается необходимость уважать многообразие мировых цивилизаций, продвигать общечеловеческие ценности, уделять внимание сохранению и развитию культурного наследия, а также укреплять международные гуманитарные обмены и международное сотрудничество", - подчеркнула Лю Цзянпин.

"Сегодня мы становимся свидетелями события особой важности не только для культуры, но и для истории межгосударственного сотрудничества. Отношения между Кыргызстаном и Китайской Народной Республикой – яркий пример надежного добрососедства и глубокого стратегического партнерства, выдержавшего испытание веками. Исторические корни Великого Шелкового пути сегодня возрождаются на новом уровне благодаря культурно-гуманитарным связям", - сказал госсекретарь Кыргызстана Арслан Койчиев на открытии выставки.

Как он отметил, древняя китайская цивилизация занимает особое место в мировой истории. Ее культура, философия, искусство и эстетическое мировосприятие, формировавшиеся на протяжении тысячелетий, внесли неоценимый вклад в общее культурное наследие человечества.

В церемонии открытия приняли участие послы Азербайджана Латиф Гандилов, Беларуси Сергей Молунов, России Сергей Вакунов, представители Тяньцзиньского музея и музея Внутренней Монголии.

Выставка экспонатов трех крупнейших исторических музеев Китая и Кыргызстана представляет собой масштабный международный культурный проект в рамках подписанного меморандума о сотрудничестве между Национальным историческим музеем нашей страны и Тянцзиньским музеем Китая. Она знакомит посетителей, которых в день открытия было немало, с богатым историческим и художественным наследием Китая и Кыргызстана. Экспозиция объединяет уникальные исторические памятники кыргызской и китайской цивилизаций, отражающие развитие искусств, ремесел, философии и эстетических традиций на протяжении многих веков.

Как рассказала один из экскурсоводов музея, концепция выставки основана на традиционной китайской идее гармонии и единства, которая занимает центральное место в духовной культуре Китая и символизирует согласие между человеком и природой, прошлым и будущем, различными культурами и народами. Если будут гармония и единство, то общество будет процветать.

Через представленные экспонаты посетители смогут проследить историю формирования китайской и кыргызской цивилизаций, познакомиться с их художественными достижениями и понять ценности, которые сохраняют свое значение и в современном мире.

"Нынешняя выставка – дает нам, на мой взгляд, возможность слушать, удивляться и уважать друг друга. Ценность выставки в том, что на ней представлены вещи, которые свидетельствуют о древнейшей истории Кыргызстана и Китая. Мы сейчас говорим о нити, которая связывает нас уже много веков. И наша задача сегодня укреплять эту нить, чтобы она никогда не прерывалась, а замечательные традиции дружбы и взаимопонимания всегда присутствовали в отношениях между народами наших стран, - сказала в интервью VB.KG директор Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева Айгуль Мамбетказиева. – Я получила огромное удовольствие от посещения выставки и думаю, что она вызовет много положительных эмоций у всех посетителей. Одна из задач музеев как раз и заключается в том, чтобы создавать положительные эмоции у людей".

Безусловно, такие проекты невозможны без доверия, взаимной готовности делиться ценностями и профессионального подхода обеих сторон. Исторический музей уже не впервые выступает оператором значимых международных выставок, и участие в такой коллаборации укрепляет его статус как ключевой институции национального уровня.

Выставка будет работать до середины ноября.