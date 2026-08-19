В Кыргызстане ожидается рост цен на ГСМ

В Кыргызстане сохраняется напряженность на рынке горюче-смазочных материалов. Ранее закупленные по относительно низким ценам запасы топлива постепенно сокращаются, тогда как стоимость новых партий заметно выросла. Об этом сообщили в Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана.

По информации ассоциации, в начале августа ряд компаний заключил контракты на приобретение дизельного топлива по цене $1 550–1 600 за тонну. Бензин АИ-92 закупается примерно по $1 400–1 450 за тонну. Топливо, приобретенное на таких условиях, уже начало поступать на кыргызстанский рынок.

При этом цены на доступные внешние ресурсы также остаются высокими. Стоимость дизельного топлива у поставщиков сейчас составляет порядка $1 350–1 450 за тонну бензина, несколько ниже.

Ситуацию осложняет и повышенный спрос со стороны российских компаний. По данным Ассоциации нефтетрейдеров, они активно приобретают нефтепродукты, в том числе в Беларуси. Это уменьшает объемы топлива, доступные другим покупателям, и усиливает конкуренцию за поставки.

Одновременно на внутреннем рынке постепенно исчерпываются запасы ГСМ, сформированные ранее по более выгодным ценам. Поэтому нефтетрейдерам необходимо заранее приобретать новые объемы топлива, чтобы обеспечить стабильные поставки.

Однако высокая стоимость закупок создает для компаний дополнительный финансовый риск. Как отмечают в ассоциации, действующие механизмы государственной поддержки рассчитывались исходя из прежних, более низких цен на нефтепродукты. При нынешней стоимости импортных партий у бизнеса пока нет ясности относительно будущих параметров компенсации.

В результате закупка топлива по $1 300–1 600 за тонну может существенно увеличить финансовую нагрузку на нефтетрейдеров. При этом откладывать заключение новых контрактов также рискованно: промедление способно привести к сокращению объемов поставок в Кыргызстан.

В ассоциации считают, что при сохранении нынешней ценовой ситуации государству может потребоваться пересмотреть действующие меры поддержки либо допустимый уровень розничных цен на нефтепродукты.

При этом о дефиците топлива на автозаправочных станциях в настоящее время речи не идет. Основной риск связан с будущими поставками: новые партии бензина и дизельного топлива уже закупаются по значительно более высокой стоимости, чем ранее