От диплома до реестра. Как в разных странах регулируют психологов

В Бишкеке продолжается открытое постатейное обсуждение законопроекта "О психологической деятельности и помощи", инициированного депутатом Жогорку Кенеша Эльвирой Сурабалдиевой. Для страны это момент по-настоящему исторический: единых законодательных правил в этой сфере в Кыргызстане прежде не существовало. Сфера психологических услуг годами развивалась стихийно, а единственным ориентиром профессионального поведения выступал Этический кодекс 2013 года, державшийся лишь на добровольном согласии специалистов.

Сегодня стоимость одного часа беседы с психологом в соцсетях Бишкека легко доходит до 10 000 сомов. При этом за ярким фасадом рекламного профиля нередко скрывается человек, весь профессиональный багаж которого исчерпывается двухмесячным онлайн-интенсивом. Человек, переживающий сложный жизненный кризис, платит за сеанс серьезные деньги, но абсолютно лишен возможности проверить, сидит перед ним дипломированный специалист или непрофессионал.

С этой же проблемы начиналось регулирование психологической деятельности и в других странах. Но установить требования к образованию оказалось лишь частью задачи. Следом приходится решать, достаточно ли диплома, признавать ли профессиональную переподготовку, нужен ли стаж, кто подтверждает квалификацию и означает ли отсутствие специалиста в реестре запрет на практику. В результате закон начинает регулировать уже не только психолога, но и сам механизм доступа к профессии.

Кыргызстан подходит к этому этапу позже некоторых соседей. Казахстан и Узбекистан уже приняли специальное законодательство, собственную систему регулирования создает Молдова; отдельные механизмы давно действуют в Беларуси, Азербайджане, Туркменистане и Москве. Это дает кыргызстанской рабочей группе довольно большой материал для сравнения. Причем интерес представляют не столько готовые нормы для заимствования, сколько последствия уже опробованных решений: обязательных реестров, лицензирования, сертификации, требований стажа и передачи части полномочий профессиональным организациям.

Диплом как пропуск в профессию

Самый очевидный способ проверить психолога - заглянуть в его диплом. Однако на практике академическое образование стало лишь первой ступенью контроля.

Новый закон Казахстана "О психологической деятельности" относит к психологам лиц с высшим или послевузовским образованием либо ученой степенью в области психологии. Но диплом здесь - только первый шаг. Для работы психолог должен зарегистрироваться в государственном реестре, который ведется на цифровой платформе национальной системы квалификаций. Тех, кого в реестре нет, закон не только не допускает к психологической практике - им запрещено называть себя психологами и использовать производные от слова "психо-", способные ввести клиентов в заблуждение. Так профессиональное наименование "психолог" получает законодательную защиту.

Закон Узбекистана оставил дверь приоткрытой для тех, кто решил сменить профессию: он допускает к оказанию психологической помощи лиц с непрофильным высшим образованием после прохождения переподготовки по психологии. Однако для частной практики таким специалистам дополнительно необходим квалификационный сертификат, и даже при его наличии круг их деятельности ограничен двумя видами психологической помощи - психологическим консультированием и тренингами.

Беларусь и Туркменистан тоже для входа в профессию предусмотрели несколько путей. В этих странах работать психологом могут не только обладатели высшего психологического образования, но и педагоги, врачи и другие специалисты, прошедшие переподготовку по психологии на уровне высшего образования.

В Азербайджане стать психологом можно не только после получения высшего образования по психологии, но и через дополнительное образование с присвоением квалификации психолога. Однако для клинических (медицинских) психологов планка заметно выше: необходима как минимум степень магистра по клинической психологии, не менее года работы по специальности и квалификационный аттестат.

В российском законопроекте также предлагаются дополнительные условия допуска к профессии. Психологом сможет быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее образование по психологии, а также лица, имеющие непрофильное образование, прошедшие профессиональную переподготовку. А для начала частной практики потребуется не менее трех лет работы по специальности. Для специалистов, получивших непрофильное высшее образование и прошедших профессиональную переподготовку, предусматривается подтверждение квалификации через независимую оценку в форме профессионального экзамена.

Для Кыргызстана одна из самых сложных задач - определить статус специалистов, которые получили первое высшее образование по другой специальности, а затем прошли профессиональную переподготовку по психологии. Сам по себе диплом еще не подтверждает качество практической работы, но и накопленный опыт не может заменить необходимую профессиональную подготовку. В законопроекте, инициированном Эльвирой Сурабалдиевой, эту проблему предполагается решать в том числе через переходный период. Он позволит установить условия, на которых уже работающие психологи смогут подтвердить квалификацию после введения новых требований, не приравнивая серьезную переподготовку к краткосрочным коммерческим курсам.

Мостик к психиатрии: где заканчивается психология и начинается медицина

Один из самых принципиальных вопросов, вокруг которого ломают копья эксперты, - это граница между работой психолога и врачебным вмешательством. Человек может прийти на консультацию с жалобами на обычную усталость, за которой скрывается тяжелая клиническая депрессия, психоз или начинающееся расстройство психики. Если психолог из-за нехватки знаний или материальной заинтересованности пытается "прорабатывать" такие состояния часовыми беседами вместо того, чтобы направить человека к врачу, цена ошибки становится опасной для жизни.

В международной практике этот маршрут перенаправления фиксируется законодательно, и здесь государства применяют схожие подходы. В законе Казахстана прямо закреплена обязанность психолога перенаправлять клиента к врачу-психиатру при выявлении симптомов психических расстройств. В Туркменистане выявление у клиента психического расстройства прямо предусмотрено законом как основание для отказа в оказании психологической услуги.

В Азербайджане даже клиническому психологу запрещено назначать лекарственные препараты и применять медицинские методы лечения. Клинический психолог работает на стыке психологии и медицины, но там, где начинается лечение медицинскими методами, заканчиваются его полномочия.

Для нашего законопроекта также важно четко разграничить психологическую и медицинскую помощь. Психолог не заменяет психиатра, но может первым увидеть тревожные сигналы. Его задача в такой ситуации - не ставить диагноз, а вовремя направить человека к врачу. Так закон проводит понятную границу между психологической помощью и медициной.

Реестр психологов: разные модели регулирования

Реестры психологов в разных странах создаются прежде всего для учета специалистов, подтверждения их соответствия установленным профессиональным требованиям и предоставления гражданам возможности проверить сведения о психологе. Вместе с тем подходы к тому, кто ведет такой реестр и каким образом осуществляется допуск к профессиональной деятельности, существенно различаются.

В Казахстане ведение государственного реестра психологов возложено на уполномоченный государственный орган в области признания профессиональных квалификаций. Реестр ведется на цифровой платформе национальной системы квалификаций, а порядок включения психологов в реестр и исключения из него устанавливает уполномоченный орган. Таким образом, основная роль в организации и ведении реестра принадлежит государству.

В Молдове применяется иная модель: регулирование профессиональной деятельности психологов и ведение реестра переданы профессиональному органу - Национальной коллегии психологов. Таким образом, значительная роль в регулировании профессии отводится самому профессиональному сообществу.

В Узбекистане выбран другой подход. Общественные объединения психологов, насчитывающие не менее 300 членов, ведут реестры своих членов и выдают квалификационные сертификаты, необходимые для оказания психологической помощи в частном порядке. Они также вправе приостанавливать и прекращать действие выданных ими сертификатов. При этом регулирование не передано профессиональным объединениям полностью: законодательство предусматривает участие государства в установлении стандартов оказания психологической помощи.

В Беларуси используется более строгий разрешительный механизм - лицензирование деятельности по оказанию психологической помощи. Таким образом, в разных странах применяются различные модели: государственный реестр, профессиональное саморегулирование, квалификационная сертификация либо лицензирование.

Депутат Эльвира Сурабалдиева выступает против передачи монопольного права на допуск к профессии одной частной организации. Предлагаемый в проекте подход позволяет сохранить ведение Реестра как государственную функцию, одновременно обеспечивая участие профессионального и научного сообщества в формировании стандартов, правил и этических требований в сфере психологической деятельности.

Каким должен быть баланс для Бишкека

Кыргызстану предстоит найти собственный баланс: защитить право граждан на квалифицированную психологическую помощь от некомпетентных практиков и одновременно право психологов на профессию - от необоснованных административных барьеров и монополии отдельных профессиональных объединений.

Реестр должен быть прежде всего открытым и понятным источником информации, где любой человек сможет проверить квалификацию специалиста. Он не должен превращаться в инструмент давления на профессию. Поэтому основания для отказа во включении в Реестр, приостановления и прекращения записи должны быть четкими, понятными и исчерпывающе установленными законом.

Переход к новым требованиям также не должен происходить в один день. Необходим разумный переходный период, который позволит уже работающим специалистам, в том числе психологам школ, социальных служб и организаций здравоохранения, привести свою квалификацию в соответствие с новыми правилами без риска одномоментно оказаться за пределами профессии.

Роли государства и профессионального сообщества должны не конкурировать, а дополнять друг друга. Государство должно отвечать за единые, прозрачные и равные правила допуска к профессии, а профессиональное сообщество - помогать наполнять эти правила профессиональным содержанием. В этом и должен состоять баланс нового закона: не оставлять ассоциации за дверью, но и не отдавать ключи от профессии в одни рук