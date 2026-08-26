Пик Пионер в Ала-Арче переименовали в пик ШОС

Известная вершина в национальном природном парке "Ала-Арча" официально получила новое название. Пик Пионер высотой около 4050 метров теперь называется пиком ШОС. Об этом сообщил глава Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

Переименование связано с 25-летием Шанхайской организации сотрудничества. По словам Кубатова, новое название призвано отметить вклад организации в укрепление мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

Пик расположен в Ала-Арчинском отроге Киргизского хребта и является популярным объектом для альпинистов и любителей горного туризма.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе и среди пользователей социальных сетей. При этом сообщается, что прежняя табличка с названием "Пик Пионер" уже заменена на новую.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке 31 августа - 1 сентября, что также стало одним из факторов, связываемых с переименованием вершины.