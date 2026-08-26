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Пик Пионер в Ала-Арче переименовали в пик ШОС

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- Самуэль Деди Ирие
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Известная вершина в национальном природном парке "Ала-Арча" официально получила новое название. Пик Пионер высотой около 4050 метров теперь называется пиком ШОС. Об этом сообщил глава Государственного агентства по развитию туризма Эдуард Кубатов.

Переименование связано с 25-летием Шанхайской организации сотрудничества. По словам Кубатова, новое название призвано отметить вклад организации в укрепление мира, безопасности и сотрудничества в регионе.

Пик расположен в Ала-Арчинском отроге Киргизского хребта и является популярным объектом для альпинистов и любителей горного туризма.

Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе и среди пользователей социальных сетей. При этом сообщается, что прежняя табличка с названием "Пик Пионер" уже заменена на новую.

Саммит ШОС пройдет в Бишкеке 31 августа - 1 сентября, что также стало одним из факторов, связываемых с переименованием вершины.


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URL: https://www.vb.kg/461112
Теги:
Ала-Арча, альпинизм
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