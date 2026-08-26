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Урмат Абдукаимов возглавил сборную Кыргызстана

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызский футбольный союз назначил Урмата Абдукаимова главным тренером национальной сборной Кыргызстана. Решение принято 25 августа на заседании Исполнительного комитета КФС.

Абдукаимов сменил на посту Роберта Просинечки, с которым КФС ранее прекратил сотрудничество.

Главной задачей нового наставника станет подготовка сборной к предстоящим международным турнирам, в том числе к Кубку Азии 2027 года.

Абдукаимов имеет лицензию AFC категории A и значительный опыт работы в кыргызском футболе. Ранее он возглавлял олимпийскую сборную Кыргызстана U-23 и клуб высшей лиги "Талант".

Также специалист принимает участие в работе тренерских курсов и семинаров, организованных Кыргызским футбольным союзом.

Теперь перед Абдукаимовым стоит задача сформировать боеспособную национальную команду и успешно подготовить Кыргызстан к новому международному циклу.


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URL: https://www.vb.kg/461113
Теги:
тренер, футбол, Кыргызстан
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