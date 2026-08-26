Урмат Абдукаимов возглавил сборную Кыргызстана

Кыргызский футбольный союз назначил Урмата Абдукаимова главным тренером национальной сборной Кыргызстана. Решение принято 25 августа на заседании Исполнительного комитета КФС.

Абдукаимов сменил на посту Роберта Просинечки, с которым КФС ранее прекратил сотрудничество.

Главной задачей нового наставника станет подготовка сборной к предстоящим международным турнирам, в том числе к Кубку Азии 2027 года.

Абдукаимов имеет лицензию AFC категории A и значительный опыт работы в кыргызском футболе. Ранее он возглавлял олимпийскую сборную Кыргызстана U-23 и клуб высшей лиги "Талант".

Также специалист принимает участие в работе тренерских курсов и семинаров, организованных Кыргызским футбольным союзом.

Теперь перед Абдукаимовым стоит задача сформировать боеспособную национальную команду и успешно подготовить Кыргызстан к новому международному циклу.