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На Иссык-Куле выявили 303 нелегала

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- Светлана Лаптева
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В Иссык-Кульской области выявили 303 иностранных гражданина, незаконно находившихся на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в ГКНБ.

С 13 по 21 августа сотрудники ГКНБ совместно с УВД Иссык-Кульской области провели рейды в рамках мероприятия "Нелегал-2026".

За это время проверили 31 объект, где используется иностранная рабочая сила, а также документы 1 015 иностранных граждан.

По данным спецслужбы, по итогам проверок выявили 303 иностранца, нарушивших миграционное законодательство. На них наложили штрафы на общую сумму 2 млн 701,5 тыс. сомов.

Кроме того, сейчас проводятся мероприятия по выдворению восьми иностранных граждан за пределы Кыргызстана.


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URL: https://www.vb.kg/461117
Теги:
нелегалы, Кыргызстан, Иссык-Куль
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