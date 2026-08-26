На Иссык-Куле выявили 303 нелегала

В Иссык-Кульской области выявили 303 иностранных гражданина, незаконно находившихся на территории Кыргызстана. Об этом сообщили в ГКНБ.

С 13 по 21 августа сотрудники ГКНБ совместно с УВД Иссык-Кульской области провели рейды в рамках мероприятия "Нелегал-2026".

За это время проверили 31 объект, где используется иностранная рабочая сила, а также документы 1 015 иностранных граждан.

По данным спецслужбы, по итогам проверок выявили 303 иностранца, нарушивших миграционное законодательство. На них наложили штрафы на общую сумму 2 млн 701,5 тыс. сомов.

Кроме того, сейчас проводятся мероприятия по выдворению восьми иностранных граждан за пределы Кыргызстана.