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В Иссык-Кульской и Таласской областях создадут два новых зоозаказника

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- Светлана Лаптева
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Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР вынесло на общественное обсуждение проект постановления Кабинета министров о создании двух государственных зоологических заказников - "Жейрен ордосу" и "Кумуштак".

Новые особо охраняемые природные территории планируется создать сроком на 25 лет. При этом земли не будут изыматься у действующих землепользователей, а их категория останется без изменений.

"Жейрен ордосу"

Новый заказник появится в Тонском районе Иссык-Кульской области на южном побережье озера. Его площадь составит 16 551 гектар.

Основная задача - восстановление и реинтродукция джейрана. Этот вид практически исчез на Иссык-Куле к концу 1980-х годов. Помимо него, охраняться будут беркут, бородач, балобан, фазан и другие представители фауны.

"Кумуштак"

Заказник площадью 32 521,86 гектара создадут в Бакай-Атинском районе Таласской области.

Здесь под охраной окажутся горные экосистемы Западного Таласа и обитающие в них редкие животные. Среди них - снежный барс, архар, рысь, каменная куница, косуля и сибирский козерог.

По проекту постановления профильным подразделениям ведомства поручено в течение шести месяцев разработать и утвердить положения, паспорта и охранные обязательства для обеих территорий.

Финансирование будет осуществляться в рамках текущего бюджета министерства, а также за счет международных грантов.

Создание заказников, как отмечается в проекте, направлено на сохранение мест обитания редких видов, снижение антропогенной нагрузки на природные территории и усиление борьбы с браконьерством.


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URL: https://www.vb.kg/461134
Теги:
экология, Кыргызстан
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