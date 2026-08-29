Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.

В числе участников турнира - действующий чемпион ПСЖ, а также "Реал", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Бавария", "Интер", "Наполи", "Атлетико" и другие ведущие клубы Европы.

Жеребьёвка общего этапа пройдет 27 августа в Монако. Команды будут распределены по четырём корзинам, а каждый клуб сыграет с восемью разными соперниками - по два представителя из каждой корзины.

По новому формату участники проведут четыре матча дома и четыре на выезде. Старт общего этапа Лиги чемпионов запланирован на 8 сентября.

Сезон обещает стать одним из самых интересных в европейском футболе, объединив сильнейшие клубы континента в борьбе за главный трофей Лиги чемпионов.