Погода
$ 87.39 - 87.80
€ 101.35 - 102.30

Определились все участники общего этапа Лиги чемпионов УЕФА

154  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стали известны все 36 клубов, которые примут участие в общем этапе Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/27.

В числе участников турнира - действующий чемпион ПСЖ, а также "Реал", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Бавария", "Интер", "Наполи", "Атлетико" и другие ведущие клубы Европы.

Жеребьёвка общего этапа пройдет 27 августа в Монако. Команды будут распределены по четырём корзинам, а каждый клуб сыграет с восемью разными соперниками - по два представителя из каждой корзины.

По новому формату участники проведут четыре матча дома и четыре на выезде. Старт общего этапа Лиги чемпионов запланирован на 8 сентября.

Сезон обещает стать одним из самых интересных в европейском футболе, объединив сильнейшие клубы континента в борьбе за главный трофей Лиги чемпионов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461161
Теги:
УЕФА, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  