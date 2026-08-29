ШОС, ОДКБ и китайский фактор: Что ждет систему безопасности в ЦА

Интеграционные процессы в сфере обеспечения региональной безопасности с учетом итогов неформального саммита глав государств Центральной Азии и предстоящего саммита ШОС в Бишкеке стали ключевой темой круглого стола "Новые контуры региональной безопасности: от центральноазиатской интеграции до ШОС". Организатором экспертной дискуссии выступил Центр экспертных инициатив "Ой Ордо". В центре внимания аналитиков, военных экспертов и политологов оказались вызовы, с которыми сталкивается регион на фоне глобальной нестабильности, геополитических кризисов и трансформации привычных механизмов безопасности.

Открывая заседание, директор ЦЭИ "Ой Ордо", политолог Игорь Шестаков обратил внимание на то, что Центральная Азия пока остается одной из наиболее стабильных зон на мировой карте. Именно эта стабильность позволила региону сменить статус политической периферии на статус ключевого геополитического игрока, что подтверждается активным развитием форматов "Центральная Азия плюс" (с ЕС, Германией, Италией), сближением с Азербайджаном и вниманием со стороны других соседей.

Однако остаться в полной изоляции от глобальных конфликтов региону не удается. По словам эксперта, бомбардировки инфраструктуры маркетплейсов Wildberries и Ozon на территории Российской Федерации - это наглядный пример того, как война в экономическом формате бьет по гражданам Кыргызстана.

"Только на площадке Wildberries работало более 30 тысяч бизнесменов из нашей страны. Мы видели видеокадры, как кыргызстанцы спасаются от обстрелов БПЛА на складах маркетплейсов. Да, наша страна провозгласила нейтралитет по отношению к российско-украинскому конфликту, но ситуация показывает: даже если государство не участвует в военном противостоянии, его последствия доходят до граждан и приводят к огромным финансовым потерям. Во флагманской для нас швейной отрасли, где занято более 200 тысяч человек, потери уже оцениваются в миллиарды сомов", - констатировал Игорь Шестаков.

Отвечая на вопрос о гарантах безопасности в регионе, политолог напомнил, что исторически эффективные механизмы демонстрировала ОДКБ: в 1999 году во время Баткенских событий военно-техническая помощь поступила именно по этой линии. Кроме того, экспертные площадки РФ помогали поддерживать диалог во время кыргызско-таджикских приграничных конфликтов 2021–2022 годов. В то же время эксперт призвал ШОС вырабатывать собственную аналитическую и миротворческую повестку, заметив, что успешная модель разрешения пограничного спора между Бишкеком и Душанбе может стать образцом урегулирования подобных конфликтов для всего шанхайского объединения.

Политолог-синолог Айболот Айдосов сделал акцент на рисках, исходящих из Афганистана, и стремительном изменении баланса сил в Евразии. По его мнению, на фоне специальной военной операции и давления Запада ресурсам России становится все сложнее закрывать все периметры безопасности, что вынуждает страны ЦА самостоятельно заботиться о своей защите. Параллельно с этим происходит усиление роли Китая, для которого безопасность Центральной Азии становится стратегическим приоритетом.

"Китайская Народная Республика не только доминирует в экономике, но и постепенно заходит в вопросы безопасности. Строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан - это вопрос стратегической безопасности Пекина. События в Ормузском проливе показали рискованность морских путей, поэтому сухопутные маршруты в Европу и Персидский залив для КНР жизненно важны. Проходимость этих артерий будет под строгим китайским контролем", - подчеркнул Айболот Айдосов.

Эксперт призвал осознать масштаб Китая и научиться защищать свои интересы в этой системе координат:

"Китай - это огромная сила, сравнимая с мощным ветром. И нам сейчас нужно строить не заборы, а мельницы - превращать этот ветер в энергию и использовать его. ШОС объединяет ядерные державы, и при правильной внутренней слаженности стран Центральной Азии наш регион сможет чувствовать себя защищенным. Решение президентов стран ЦА собраться в Чолпон-Ате накануне саммита ШОС для выработки общей стратегии было абсолютно мудрым и своевременным".

Военный эксперт, кандидат философских наук и экс-первый замминистра обороны КР Мурат Бейшенов категорично заявил, что главная ответственность за безопасность лежит на самих государствах региона.

"Как говорится, спасение утопающего - дело рук самого утопающего. Единственным реальным военным "зонтиком" для нас пока остается ОДКБ. Ни ШОС, ни БРИКС, ни ОТГ, ни НАТО не смогут заменить этот механизм. ОДКБ показала себя и в 1999–2000 годах в Баткене, и во время событий января 2022 года в Казахстане. Да, структуру нужно реформировать, но отбрасывать её нельзя. Говорить о "слабости" России преждевременно: она в одиночку противостоит новейшим военным технологиям и спецслужбам всей Европы и Америки, что свидетельствует о ее колоссальной мощи", - отметил спикер.

Касаясь предстоящего юбилейного саммита ШОС в Бишкеке, Мурат Бейшенов призвал кыргызстанцев с пониманием отнестись к мерам безопасности и ограничениям, неизбежным при приеме лидеров более 20 государств.

Вместе с тем эксперт указал на главный парадокс Шанхайской организации сотрудничества: имея в своем составе мощные ядерные державы (Россию, Китай, Индию, Пакистан), ШОС остается недостаточно институционализированной в военной сфере.

"Форматы "5+1" или расплывчатая многовекторность несут определенные риски. Со всеми дружить не получится, нужно сузить количество направлений и четко определить свои приоритеты. ШОС необходимо усиливать военную составляющую. В ОДКБ есть Коллективные силы быстрого развертывания (КСОР), а в ШОС антитеррористическое направление пока работает скорее номинально - учения да заявления. Организации нужен реальный механизм действий в кризисных ситуациях", - подытожил военный эксперт.

В качестве практического шага Мурат Бейшенов предложил создать в Бишкеке в рамках ШОС официальный, но сохраняющий экспертную независимость аналитический центр для мониторинга и анализа региональных рисков.