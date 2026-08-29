В Алайском районе завершается строительство водопровода

Строительство системы питьевого водоснабжения в Гульчинском айылном аймаке Алайского района выполнено на 95%. Масштабный проект охватил сразу четыре населенных пункта - села Октябрь, Кум-Шоро, Кара-Суу и Кенжебай.

В рамках проекта проложена общая сеть магистральных и внутренних водопроводных сетей протяженностью 24 километра, построены два резервуара объемом по 50 cubic meters и один резервуар на 100 cubic meters. Также специалисты провели необходимый комплекс инженерных работ для стабилизации давления и обеспечения бесперебойной подачи воды.

На сегодняшний день жители всех четырех сел уже обеспечены чистой питьевой водой. В настоящее время продолжаются работы по подключению водопроводных сетей к жилым домам. После завершения всех запланированных мероприятий инженерная система будет официально введена в эксплуатацию в полном объеме.