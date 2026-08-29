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540 предпринимателей Кыргызстана получили кредиты по схеме "Ылдам"

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ОАО "Гарантийный фонд" подвело промежуточные итоги работы портфельной гарантии "Ылдам", которая стала одним из самых востребованных продуктов по расширению доступа предпринимателей к кредитным ресурсам.

С момента запуска программы отечественному бизнесу уже предоставлено 540 гарантий на общую сумму 346 млн сомов. Это позволило предпринимателям привлечь порядка 1,6 млрд сомов заемных средств на развитие своего дела.

Главным преимуществом продукта "Ылдам" является упрощенная и ускоренная процедура оформления. При соответствии клиента установленным критериям гарантия выдается непосредственно по решению финансово-кредитной организации - без дополнительного рассмотрения и повторного анализа со стороны ОАО "Гарантийный фонд". Это существенно сокращает сроки обработки заявок и ускоряет получение денег.

Инструмент покрывает недостающую часть залогового обеспечения, снимая главный барьер при получении кредита. ОАО "Гарантийный фонд" намерено и дальше развивать современные финансовые механизмы для поддержки малого и среднего бизнеса республики.


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URL: https://www.vb.kg/461182
Теги:
кредит, Кыргызстан
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