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В Бишкеке обсудили итоги 11-летнего участия Кыргызстана в ЕАЭС

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- Жан Алиев
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27 августа в офисе ОФ "Евразия Кей Джи" состоялась экспертная дискуссия "Кыргызстан в ЕАЭС: 11 лет интеграции и развития".

Участники обсудили итоги участия Кыргызской Республики в Евразийском экономическом союзе, поговорили о влиянии интеграции на экономику страны, существующие ограничения и перспективы более эффективного использования возможностей ЕАЭС.

Особое внимание было уделено отраслям, в которых результаты интеграции проявились наиболее заметно, а также факторам, способным повлиять на роль Кыргызстана в Союзе в ближайшие годы.

"В 2012 году Кыргызстан и Россия договорились о постепенном списании государственного долга республики. После вступления Кыргызстана в ЕАЭС Россия единовременно списала оставшуюся часть долга, которая на тот момент составляла 240 млн долларов. Кроме того, Россия наряду с Китаем стала одним из крупнейших инвесторов в кыргызстанскую экономику. Инвестиционная активность России и Китая во многом дополняет друг друга, поскольку в центре их внимания находятся разные проекты", - отметил в своём докладе эксперт Центра экспертного взаимодействия и моделирования АНО "Евразия" Иван Лизан.

Руководитель КМК "Форсайт" Нурсулу Ахметова обратила внимание на необходимость развития производственных цепочек и создания новых рабочих мест:

"Мы стремились развивать производство и формировать производственные цепочки, чтобы создавать рабочие места в Кыргызстане и обеспечивать населению стабильные доходы. Одним из приоритетных направлений стала швейная отрасль, в которой было занято более 200 тысяч человек".

Отдельной темой дискуссии стала идентичность жителей стран ЕАЭС и её значение для дальнейшей интеграции.

"За экономическими показателями всегда стоит человек. Если мы хотим дальнейшего укрепления Союза, важно понимать, что объединяет людей, живущих в общем евразийском пространстве, и что формирует их доверие к ЕАЭС. Это не означает отказа от национальной идентичности наших народов. Напротив, речь идёт о поиске общих ценностных ориентиров, исторически близких нашим обществам: семье, уважении к старшим и женщинам, ценности образования, труда и профессионального развития", - подчеркнула эксперт по промышленности Вероника Хасанова.

Участники обсудили актуальные проблемы евразийской интеграции, возможные пути их решения, а также роль Кыргызской Республики в дальнейшем развитии ЕАЭС.

По итогам дискуссии эксперты отметили, что для более полного использования возможностей членства Кыргызстану необходимо развивать собственное производство, укреплять кооперационные связи со странами Союза и повышать информированность населения о практических результатах интеграции.


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URL: https://www.vb.kg/461183
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