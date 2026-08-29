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Фарида Абдуева уступила в полуфинале Road to UFC в Шанхае

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанская спортсменка MMA Фарида Абдуева потерпела поражение в полуфинале турнира Road to UFC (Season 5) в Шанхае и выбыла из борьбы за контракт с UFC.

Абдуева выступала в минимальной весовой категории (до 52 кг), а её соперницей стала представительница Южной Кореи Пак Бо Хён (рекорд 10-3).

Поединок проходил в равной борьбе, однако во втором раунде кыргызстанка получила рассечение на лбу. Перед началом третьего раунда врач осмотрел Абдуеву, но спортсменка настояла на продолжении боя.

Фарида прошла всю дистанцию в три раунда, но судьи единогласно отдали победу Пак Бо Хён. Все трое арбитров выставили одинаковый счёт - 29:28 в пользу корейской бойчихи.

Победа в этом поединке позволила бы Абдуевой выйти в финал турнира и продолжить борьбу за контракт с крупнейшим MMA-промоушеном мира.

Несмотря на поражение, выступление в полуфинале Road to UFC стало для кыргызстанской спортсменки важным международным опытом и очередным шагом в её профессиональной карьере.


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URL: https://www.vb.kg/461188
Теги:
смешанные бои, Кыргызстан
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